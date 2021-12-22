新华社联合国12月21日电（记者尚绪谦）联合国安理会21日一致通过第2613号决议，将负责监督以色列和叙利亚军队在戈兰高地脱离接触的联合国观察员部队任期延长6个月，至2022年6月30日。

决议强调，叙以双方均有义务全面严格遵守1974年《部队脱离接触协议》，保持最大限度的克制，避免任何违反停火协议和侵犯隔离区的行动。决议要求非联合国观察员部队组织立即离开观察员部队哨所，归还观察员部队车辆、武器及其他设备。

以色列和叙利亚1973年爆发战争。次年，两国达成《部队脱离接触协议》后，联合国脱离接触观察员部队进驻戈兰高地，负责维持两国在戈兰高地的停火，监督双方部队脱离接触情况。联合国观察员部队行动区长期以来局势基本稳定，但2011年叙利亚内战爆发后，发生数起观察员部队遭袭事件。2014年9月，观察员部队被迫从叙利亚境内撤到以色列占领区。目前观察员部队仍未完全归位。

以色列在1967年中东战争期间占领戈兰高地部分地区，并于1981年将这一被占领土正式兼并。联合国安理会不承认以色列对这一地区的主权。

21日，安理会还一致通过第2614号决议，批准将非盟驻索马里特派团任期延长3个月，至2022年3月31日。

索马里自1991年以来长期战乱。2007年2月，安理会授权非盟组建驻索马里维和部队，以帮助稳定该国局势。之后，安理会数次延长非盟驻索马里特派团任期。

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