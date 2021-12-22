新华社联合国12月21日电 中国常驻联合国副代表戴兵21日在联合国安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言，对巴勒斯坦被占领土的安全局势表示担忧。

戴兵表示，今年以来，约旦河西岸的军警行动造成大量巴勒斯坦人伤亡，以色列定居者暴力行为愈演愈烈，袭击事件频繁发生。中方敦促各方保持冷静克制，避免采取可能导致局势进一步升级的举措，避免伤害平民，共同推动局势缓解降温。以色列应切实履行国际人道法义务，保障被占领土民众及其财产安全，彻查定居者袭击和针对平民的暴力事件，将责任人绳之以法。同时，以色列的生存权和合理安全关切也应得到尊重。

戴兵说，巴勒斯坦被占领土上的定居点活动不仅没有停止，反而在持续扩大。中方对此深表关切，再次敦促以色列根据安理会第2334号决议要求，停止一切定居点活动，回到“两国方案”的轨道上来。

戴兵说，约旦河西岸和加沙地带的人均国内生产总值连年萎缩，巴民族权力机构面临财政危机，加沙亟待恢复重建，被占领土民众生活困苦。国际社会应紧急行动，多渠道向巴勒斯坦提供援助。以色列应进一步为人道援助和重建物资提供准入便利，尽快解除对加沙的封锁围困。

戴兵表示，巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心。国际社会应坚持“两国方案”正确方向，以联合国有关决议、“土地换和平”原则等国际共识为基础，为推进中东和平进程付出更大努力。中方希望巴以双方以近期高层接触为契机，持续积累势头，逐步重建互信，早日重启平等对话。中方呼吁形成更广泛的国际促和努力，支持联合国、阿盟、伊斯兰合作组织和有重要影响的国家发挥更加积极作用。安理会也要负起责任，增强紧迫感，为公正、持久地解决巴以问题采取积极行动。

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