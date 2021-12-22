赵尹凡

图为12月12日，在美国肯塔基州鲍灵格林，一名男子查看遭龙卷风侵袭的房屋。

新华社/法新

近日，美国中部6个州遭遇至少30场龙卷风袭击，至今已导致超百人死亡。美国总统拜登日前就这场风暴灾难发声，称“这可能是我们历史上最大的龙卷风灾难之一”。

中部六州损失惨重

据美国有线电视新闻网报道，当地时间12月10日晚，美国中部和南部6个州遭遇至少30场龙卷风袭击，创下了有记录以来风力最大的一天。如今，距离这场龙卷风灾难发生已近两周，美国受灾地区的重建工作仍然面临重重挑战。

美媒报道称，受灾最严重的肯塔基州已于12月14日开始重建工作。肯塔基州官员日前警告称，在寒冷的天气状况下，肯塔基受灾地区的居民可能要在数周甚至更长时间里遭受停暖、停水或停电的状况，而灾后重建“将持续几年时间”。

根据美国电力跟踪网站公布的数据，此次龙卷风袭击造成4个州33万多用户断电。美国国家气象局在12月10日发布龙卷风预警时表示，预计至少有2500万人口将会受到此次龙卷风袭击的影响。

经济复苏雪上加霜

《日经亚洲》报道称，此次龙卷风灾难将对美国经济造成进一步破坏。遭龙卷风袭击的6个州都是汽车装配和零部件生产基地。

此外，龙卷风也给美国物流业带来重创。据美媒报道，近日美国联邦快递称，其位于田纳西州孟菲斯的物流中心受损，该中心是连接美国中西部和南部的关键物流枢纽。有分析指出，12月份不仅是美国主要的节假日时间，也是整个交通和物流系统最繁忙的月份之一，这次受灾最严重的肯塔基州也是美国一个重要的物流中心。

除了交通和物流之外，龙卷风袭击还造成更多直接和间接的经济损失。

“在当前美国经济复苏乏力的情况下，这场龙卷风灾难无异于雪上加霜。”广东外语外贸大学国际关系学院院长周方银在接受本报采访时分析说，受龙卷风袭击的影响，受灾州面临交通瘫痪、住宅和基础设施大面积损毁、物流供应链中断等问题，这些情况还会造成工厂产出和营业收入减少。因此，这场龙卷风灾难势必会对美国经济造成较大影响。

联邦政府面临挑战

据国会山报报道，当地时间12月15日，美国总统拜登到受龙卷风影响最严重的肯塔基州视察灾情。拜登在现场表示，联邦政府将“不惜一切代价”重建肯塔基州，并已经紧急准备了发电机、饮用水、婴儿床和毛毯等一系列物资。

美联社日前评论称，极端天气考验拜登的灾难处理能力。作为总统，职责之一就是应对地震、飓风、龙卷风和其他自然灾害造成的破坏。

有分析认为，尽管拜登呼吁全国不分政党，团结应对这场灾难，但目前美国国内政客及媒体并未停止争吵。有人鼓动民主党将这作为打击共和党的机会，也有保守派媒体指责拜登利用灾难推动其气候变化议程。因此，对于拜登来说，两党尖锐对立带来的社会分裂和这场灾难本身，都是对他的严峻考验。

“在新冠肺炎疫情旧伤未愈的情况下，拜登政府对此次风暴袭击的应对措施备受国内民众和国际社会的关注。”周方银表示，对拜登政府来说，这场龙卷风灾难是一次严峻考验。一方面，在新冠肺炎疫情确诊人数居高不下的背景下，美国的医疗资源已经不堪重负，龙卷风袭击给美国的受灾救助系统带来更大压力。另一方面，这场龙卷风灾难导致受灾州停暖、停水或停电数周，一些无家可归的民众急需避难所，灾后重建工作迫在眉睫。考虑到美国迟迟未见成效的疫情防控及经济复苏态势，这场自然灾害将使拜登政府面临更为复杂的挑战。

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