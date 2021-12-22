本报记者 严 瑜

12月11日，在日本东京都YMCA亚洲青少年中心举行的“南京大屠杀84周年证言会”上，长期从事南京大屠杀相关历史研究的旅日侨胞林伯耀介绍煤炭港大屠杀地图。该地图由曾参加过南京大屠杀的侵华日军中士梶谷健郎在世时手绘。

新华社记者 张笑宇摄

在日本偷袭珍珠港80周年纪念日，99名日本议员高调参拜靖国神社；在距离北京冬奥会开幕还剩不到50天之际，日本首相岸田文雄突然宣布不会出席冬奥会开幕式；日本前首相安倍晋三等右翼势力屡次三番炒作涉台问题，公然支持“台独”……近段时间，日本对华挑衅动作不断，不仅给中日关系蒙上阴影，也给地区局势增添更多不确定性，引起国际社会高度警惕。

炒作涉华议题 挑衅意味明显

据路透社报道，日本首相岸田文雄于12月16日表示，他本人没有出席北京冬奥会的计划。在此之前，日媒已有报道称，日本政府高级官员可能将不出席北京冬奥会，这意味着日本可能追随美国，不派官员来参加北京冬奥会。

对此，中国外交部发言人日前回应称，我们欢迎各界积极参与北京冬奥会，反对将体育政治化的行径，这一立场是一贯的、明确的。

近段时间，日本蓄意炒作涉华议题，对华挑衅意味明显。岸田文雄在此前自民党总裁选举中就曾声称，“对付中国”是其当选后的“首要任务”。当选首相之后，岸田文雄果然打起“中国牌”。

10月27日，岸田文雄通过视频连线方式参加东南亚国家联盟首脑会议时，指责中国在东海、南海所谓“改变现状”的举措，“是对基于法治的海洋秩序的挑战”，还宣称就此向东盟“传达深刻担忧”。就在岸田文雄发表上述言论前夕，日本直升机航母“加贺”号和美军航母“卡尔·文森”号，于10月25日在南海海域进行了联合演习，炫耀武力。

“今年以来，日本政府在涉华议题上挑衅动作不断，并将台湾问题、钓鱼岛问题、南海问题、‘人权问题’以及冬奥会相关话题作为主要抓手，试图牵制中国。”中国社科院日本研究所研究员孟晓旭在接受本报记者采访时分析称。

中国传媒大学国际关系研究所教授杨勉向本报记者分析称，除了积极参与美国围堵中国的相关国际战略、加强对钓鱼岛的主权声索以及多次参拜靖国神社之外，日本近来对华挑衅意味强烈的一个新举动是为“台独”势力撑腰，严重违反国际关系基本准则和中日四个政治文件原则。

12月14日，日本前首相安倍晋三在一场智库论坛上发表视频演讲时，就涉台问题大放厥词，将台湾称为“国家”，公然支持“台独”。而这已不是他近来第一次拿中国的内政大做文章。日本副防卫大臣中山泰秀此前在参加美国智库活动时也声称，要保护台湾这个“民主国家”。

对此，日本前首相鸠山由纪夫表示，安倍晋三的言论极其不负责且错误，中日关系不能继续恶化。美日两国必须改变策略，应该承认“一个中国”，并且要付出行动。

巩固日美同盟 推进修宪议程

日本近来频频对华挑衅，究竟有何图谋？

孟晓旭认为，日本的挑衅行为主要基于四方面目的：一是向美国示好，巩固日美同盟，同时利用美国对华展开大国竞争的契机，牵制中国，以期在与中国存在争议的领土问题上获得战略优势；二是通过与美国之外的第三方国际力量加强安全合作，如与澳大利亚、英国等国签署《互惠准入协定》，对华形成多边制衡，进一步对华施加压力；三是从自身国内战略出发，通过渲染所谓“中国威胁”，在日本国内制造紧张气氛，以此获取民众支持来更好推进修宪等政治议程；四是利用所谓民主和人权议题抹黑中国，从而提升日本在地区的话语权和影响力，实现自身战后转型，谋求成为“正常国家”。

岸田文雄此前在接受《Hanada》杂志12月刊访谈时表示，有意在担任自民党总裁期间实现修改日本和平宪法。此外，他放言“对中国，我一步也不会退让”。对此，日本共同社指出，在日本众议院选举的街头演说中，岸田文雄基本没有提及修宪和对华政策，但此次在访谈中的举动似乎意在向保守人群做宣传。

“日本前首相安倍晋三就曾想通过渲染所谓‘中国威胁’，实现修宪梦想。炒作所谓‘中国威胁论’，为修宪和谋求‘正常国家’地位制造舆论氛围，这是日本政府的一贯做法。”杨勉分析称，当前日本政府妄图火中取栗，利用当前纷繁复杂的国际局势，谋求自身战略利益和国际地位。“面对中国的快速发展，日本的焦躁情绪日益严重，妄图阻滞中国崛起的脚步。为此，日本不惜充当美国的打手，配合美国围堵中国的战略，希望以此维持自己在亚洲的地位。同时，日本与中国在钓鱼岛问题上存在争端，又不愿承认历史罪责，因此想趁机报复中国，借中美关系紧张之际，将台湾问题当一张牌打，以此压制中国。”杨勉说。

恶化中日关系 加剧地区紧张

如今，岸田文雄有关将不出席北京冬奥会开幕式的最新表态，仍在持续发酵。有分析指出，虽然岸田文雄的表态相对美澳要更加温和，但仍表明在冬奥会一事上，日本选择背信弃义，跟随美国的脚步。从中也可看出，在涉华议题上，日本右翼势力为了成功修宪，可能会完全倒向美国，并加大挑衅中国的动作。日本这种背信弃义的行为，势必会影响未来中日双方在政治、经济等多个方面的有效交流与合作。

“日本对华挑衅行径将造成诸多负面影响。首先，中日关系将进一步恶化，无法实现真正改善，两国政治、经贸、人文等各领域交流合作都将随之受到影响。其次，日本搞分裂，组小圈子，拉一派打一派，将给亚洲乃至全球的和平与安全制造更多风险和不确定性，地区和平发展的势头将因此受损。”杨勉分析称，美国、中国和日本是全球前三大经济体，是拉动世界经济增长的主要发动机。如果日本一味采取错误行径，导致东亚地区不安定，那必然也将破坏全球局势，打击人们对地区乃至世界经济增长的信心。

孟晓旭指出，接下来，日本政府在涉华议题方面，还有以下倾向值得警惕：一是在台湾问题上不断说三道四，干涉中国内政；二是跟随美国政府，继续搞所谓“人权外交”；三是在国际多边场合炒作钓鱼岛问题，与中国抗衡；四是在安保领域，加紧发展对敌基地攻击能力，企图打着防御的幌子，解除进攻能力限制。

据日媒报道，11月下旬，岸田文雄在陆上自卫队朝霞驻地出席检阅仪式时强调，考虑到日本周边安全环境急速变化的现状，将强化必要的防卫力。他表示，在修改外交安全政策长期指针《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》和《中期防卫力整备计划》的过程中，不会排除探讨拥有在对方国家疆域内阻止弹道导弹的“对敌基地攻击能力”。

“一个对过去侵略历史没有深刻反思的日本，如今反而不断渲染外部威胁，并越来越重视对军事力量的运用，这将加大地区安全风险，令日本邻国及国际社会充满担忧。”孟晓旭说。

(责编：岳弘彬、牛镛)