李嘉宝

最近，一些日本政客又一次刷新了人类良知的下限。12月7日，日本偷袭美国珍珠港、发动太平洋战争80周年当天，日本99名议员竟集体参拜靖国神社，其中包括9名副部长级政府官员。在如此特殊的日子公然踩踏历史红线，日本政客的挑衅之意昭然若揭，引发国际舆论强烈谴责。中国和韩国外交部均敦促日本正视并深刻反省侵略历史，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

上世纪三四十年代，日本悍然发动全面侵华战争，挑起太平洋战争，给亚洲乃至全世界都带来了深重灾难。时至今日，一些日本政客非但没有吸取历史教训，反而一再挑战周边邻国的利益和底线，继续在破坏地区和平稳定的邪路上狂奔。

——在历史问题上持续开“倒车”。战后，日本一直没有受到严肃彻底的司法追责，甲级战犯进入靖国神社，屡受日本政客供奉参拜；在强征“慰安妇”和赔偿二战劳工等问题上，日本政府遮遮掩掩、缺乏诚意；日本部分人士还一再否认、歪曲甚至美化侵略历史，企图淡化和逃避罪责……日方的种种恶劣行径，是对历史正义的亵渎，是对二战胜利成果的破坏，也严重伤害了中国、俄罗斯、韩国等遭受日本军国主义侵害国家人民的感情。

——外交军事政策越发咄咄逼人。从解禁集体自卫权，到防卫预算连年创新高，再到大力发展攻击性军备，日本不断架空、突破“专守防卫”等一系列和平主义原则，暴露出危险的军国主义倾向，引起周边邻国高度警惕。近年来，日本加大对美战略捆绑与依附，甘当美国“印太战略”马前卒。日本自卫队多次主动组织或参与大规模军演，一些日本政客大肆渲染所谓“中国威胁”，对涉疆、涉港、涉台等涉及中国主权和核心利益的议题作出不当言行，损害中日关系健康发展。

——在生态环境问题上展现极端利己主义。今年4月，日本没有与周边国家充分协商，单方面决定将福岛核污水排放入海，遭到国际社会特别是亚洲邻国的强烈反对。日本还拒绝中韩朝俄等近邻国专家进驻福岛核电站、参与核废水的处理。《韩民族日报》批评，日本强行排污的行为表明，日本掌权者的态度并没有改变，与过去无视殖民统治和战争责任、甚至要抹去相关记忆的行为如出一辙，“这是更需世界警惕之处”。

一段时间以来，对亚太地区不少国家而言，日本的所作所为尽显“恶邻”本色，既不尊重邻国感情，也不维护双边关系，更不顾及地区发展利益。如此种种，居心何在？一方面，日本一直希望摆脱二战战败国身份，成为“正常国家”，追求与经济地位相匹配的政治大国地位，因而极力否认侵略历史，不断谋求自我松绑，以彰显自身在地区和全球的影响力；另一方面，日本右翼政客近年来对迅速发展的中国心存猜忌和焦虑，加之日本一直视日美同盟为对外政策基石，因而不遗余力跳上美国的“反华”“遏华”战车，不惜把自己的周边外交搞得一团糟。

历史是最好的教科书。军国主义有没有前途，历史早已给出答案：日本军国主义分子曾妄图靠战争称霸亚洲乃至全球，使日本站在亚洲和世界人民的对立面，最终走向彻底失败。一味仰人鼻息有何下场，日本也早有切身体会：二战后，日本长期依附美国，却在上世纪80年代因发展势头过猛遭到美国的报复性制裁，国家经济陷入长期停滞。为自身尊严和利益计，日本还不该以史为鉴吗？

今天，日本政府面临着抗击疫情、复苏经济的紧迫任务，离不开与邻国特别是与中国的合作。目前，日本对华出口占其总出口比重达22%。中国连续14年成为日本最大贸易伙伴。《区域全面经济伙伴关系协定》即将生效，亚洲经济一体化前景可期。不少国际学者认为，亚洲将是新一轮经济全球化的中心。日本地处亚洲，无论从长远利益还是现实诉求来说，与周边邻国妥处分歧、加强合作才是明智之选。“亚洲国家不应该落入美国陷阱。日本应当支持亚洲经济发展，没有什么比中日相争更危险、更无价值的了。”日本青山学院大学教授羽场九三子的谆谆告诫，值得日本政客细细思量。

(责编：岳弘彬、牛镛)