美英等少数西方国家应尽早放弃干预香港事务的痴心妄想，摒弃扰乱香港的政治迷思，否则必将成为历史的笑柄

步“五眼联盟”后尘，七国集团外长及欧盟高级代表抛出所谓“联合声明”，美国国务院也以所谓“香港自治法”发表报告，对中国香港特别行政区新选举制度大肆抹黑，对香港事务横加干涉。他们罔顾事实、粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中国坚决反对，强烈谴责。他们嘴上大谈“民主”“人权”，实则心里充斥过时的殖民心态和霸权思维。他们一次次聒噪，不过是其祸乱香港的黑手被斩断后的哀鸣，根本撼动不了香港局势由乱到治的大局。

在香港开始全面落实新选举制度之时，美英等少数西方国家大谈“民主”，却暴露出他们对香港民主的无知。完善后的香港特别行政区选举制度，全面准确贯彻“一国两制”方针和基本法，符合香港特别行政区实际，是香港民主的优化提升和与时俱进。在新选举制度保障下，香港特别行政区第七届立法会选举回归选贤与能、为民做事的初心，何来所谓“民主要素受到侵蚀”“削弱香港享有的高度自治”之说？美英等少数西方国家不顾香港主流民意，执意污蔑生事，令人瞠目。

美英等少数西方国家将反中乱港分子奉为“倡导民主价值观和捍卫权利与自由的人”，实属荒唐可笑。爱国者治理是国际公认的基本政治伦理，确保公职人员的国家认同和政治忠诚是国际通例。反中乱港势力勾连外部敌对势力，屡屡阻挠香港特别行政区民主的发展。他们以争取“民主”为名，行分裂国家、颠覆政权之实，严重冲击中国宪法和香港基本法确定的宪制秩序，危害国家安全，损害香港繁荣稳定。这些人在任何国家都将面临法律的制裁。美英等少数西方国家为其撑腰、背书，不过是为了继续祸乱香港，根本不是为了民主。中国中央政府审时度势，推动建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，完善香港特别行政区选举制度，坚定落实“爱国者治港”原则，才是让香港民主发展重回正确轨道的负责任举措。

在香港回归24年后，美英等少数西方国家还在以《中英联合声明》为借口干预香港事务，纯属歪曲历史和法理的胡搅蛮缠。香港回归后，中国政府治理香港的宪制法律依据是中国宪法和香港基本法。《中英联合声明》中与英方有关的条款早已履行完毕，英方对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。而美国上届政府炮制的所谓“香港自治法”，更是一部彻头彻尾的恶法，早就应该被扫进历史的垃圾堆。如今美国政府仍将这部反华法案作为插手香港事务的政治工具，顽固坚持制裁中央驻港机构官员等严重错误做法，注定毫无效力，激不起任何波浪。美英等少数西方国家打着“民主”的幌子，多次妄议香港事务，动辄通过本国立法和单边制裁干涉中国内政，这些行径既是对国际法和国际关系准则的肆意践踏，也是对“一国两制”成功实践的蓄意歪曲，更是对香港民主发展的粗暴干扰和破坏。

无论美英等少数西方国家如何扮演“民主教师爷”，现实总能映照出他们的真面目。香港在英国殖民统治下没有民主可言，港英当局长期实行高压政策，港人从未享有真正的民主、人权与自由。美国有关政客更是破坏香港民主发展、挑动社会矛盾的黑手惯犯，他们喊着“民主”“自由”的口号，干的却是祸乱香港的卑劣勾当。澳大利亚、加拿大等国在给反中乱港分子撑腰张目、破坏香港民主与法治等方面也是劣迹斑斑。他们的“民主和人权画皮”早已被事实戳穿，他们伪善的“人权剧本”早已被国际社会看透。

中国中央政府永远是香港特别行政区民主发展坚定的主导者、支持者和推动者，是全体香港居民根本利益的守护者。美英等少数西方国家应尽早放弃干预香港事务的痴心妄想，摒弃扰乱香港的政治迷思，否则必将成为历史的笑柄！

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)