卢维斯雷·冈萨雷斯

中国坚定支持多边主义，为维护国际公平正义作出重要贡献

古巴是拉丁美洲第一个与新中国建交的国家，一直致力于加强两国的好朋友、好同志、好兄弟关系。1971年，在第二十六届联合国大会上，古巴等23个国家联合发起的有关恢复中华人民共和国在联合国合法席位的提案获得通过，古巴也是中国代表团出席联大会议时57个致欢迎辞的国家之一。古巴始终与中国站在一起，过去、现在和将来都是如此。

当前，国际形势错综复杂。发展中国家占世界多数，但在国际治理中仍未获得相应的代表性和发言权。中国坚持维护并践行真正的多边主义，不断推动构建人类命运共同体。中国认为国际社会应加强发展合作，让各国人民共享发展成果，提升全球发展的公平性、有效性、协同性，这符合广大发展中国家的利益。

中国完成了消除绝对贫困的艰巨任务，给其他国家带来了希望。中国不仅自身致力于实现联合国2030年可持续发展议程目标，还主动分享发展经验，帮助其他发展中国家发展。抗击新冠肺炎疫情期间，中国将新冠疫苗作为全球公共产品，至今已对外提供近20亿剂疫苗；中国在共建“一带一路”框架下持续开展基础设施建设等合作，为有关国家发展提供了重要支持；中国全面落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。

中国坚定支持多边主义，为维护国际公平正义作出重要贡献。“77国集团和中国”、中国—拉共体论坛等机制都是中国促进发展中国家团结合作的重要平台。共建“一带一路”对提振世界经济、增进人民福祉有着特殊意义。中国作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者发挥着日益重要的作用。

古中两国地理上相距遥远，但都致力于推动团结协作。古巴期待与中国进行更多的交流与合作，非常有兴趣更多参与到共建“一带一路”合作中。古巴欢迎中国企业前来开展更多基础设施和服务项目，在互利共赢基础上改善古巴人民的生活质量。

我对中国恢复联合国合法席位50年来取得的巨大成功表示由衷祝贺。中国在国际舞台发挥着非常重要的作用。面向未来，促进和平、发展与合作至关重要，拉美和加勒比国家对同中国发展友好关系寄予厚望。

（作者为古巴国际政策研究中心亚洲和大洋洲部主任）

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)