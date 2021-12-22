本报记者 张博岚

“中国共产党在百年辉煌历程中建立的伟业令人赞叹。”澳大利亚共产党全国主席温尼·莫利纳日前在接受本报记者采访时如是说。他表示，中国共产党始终密切联系群众，准确把握历史发展规律，“这对于在如此大的一个国家发展社会主义至关重要”。

莫利纳自2009年起担任澳大利亚共产党全国主席。2020年10月，他曾参加由中共中央对外联络部和中共福建省委共同主办的“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会，研讨会上发布的关于中国扶贫事业的报告让莫利纳感到振奋。“成功消除绝对贫困，对中国这样一个幅员辽阔、人口众多的国家来说，是非常了不起的成就。中国共产党是扎根于人民的政党。在中国共产党的领导下，中国经济社会持续发展。我们看到了一个将人民利益放在首位的社会主义国家取得的伟大成就。”莫利纳说。

中国共产党带领中国人民在抗击新冠肺炎疫情上的努力和成效让莫利纳印象深刻。“团结合作是战胜疫情的有力武器。”莫利纳说，在这一点上中国为世界各国作出了示范。“积极履行将疫苗作为全球公共产品的承诺”“与许多国家加强生物科技领域有关合作”……他细数中国在推动国际抗疫合作方面的种种努力，强调：“共同抗击疫情，需要我们进一步加强合作。”

对于所有政党来说，如何长期保持发展活力是一个挑战。莫利纳认为，中国共产党是有着百年历史的世界第一大党，其成功经验值得其他国家政党借鉴。要保持长期发展活力，政党应加强对全体党员特别是领导干部的教育培训工作，为青年人树立榜样，让青年人能够跟随党的脚步，为建设更加美好的社会不断奋斗。

莫利纳认为：“在《习近平谈治国理政》这部著作中，习近平总书记提出了许多思想深邃的理念。对澳共来说，了解中国发展成就、借鉴中国宝贵经验非常必要。”

今年5月，莫利纳代表澳共参加了由中方举办的世界马克思主义政党理论研讨会。他表示，虽然疫情肆虐让我们无法现场交流，但通过视频方式也能够交流思想观点，这是非常宝贵的机会。希望进一步加强与中国共产党的友好关系，深化两党友谊。

“走过百年发展的辉煌历程，对一个政党来说具有特殊的意义。在此，我向中国人民和领导中国人民取得历史性成就的中国共产党致以最美好的祝福。”莫利纳说。

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 03 版）

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