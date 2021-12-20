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非盟委员会前副主席：“一带一路”倡议符合非盟《2063年议程》发展方向

2021年12月20日22:08 | 来源：新华社
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新华社内罗毕12月19日电（记者白林）非洲联盟（非盟）委员会前副主席伊拉斯塔斯·姆文查日前在肯尼亚首都内罗毕接受新华社记者专访时说：“‘一带一路’倡议符合非盟《2063年议程》发展方向，加速了非洲各国基础设施现代化和市场联通。”

姆文查17日以视频方式参加“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会2021年度会议。他对记者表示，“一带一路”倡议符合非洲发展利益，将带来非洲发展数字经济所需的技术和资本，提高制造业能力，带动技术转移，推动绿色融资，促进人文交流。

姆文查认为，包括公路、铁路、港口和数字基础设施建设在内的“一带一路”项目持续开展，已经改变了非洲面貌，促进了互联互通和无缝贸易。交通基础设施、能源和信息通信技术项目快速落地，降低了经商成本，也改变了非洲普通百姓的生活。

姆文查在采访中特别谈到肯尼亚蒙内铁路，称赞其为当地客运、货运带来的革命性变化。他表示，蒙内铁路创造了大量就业机会，带动了技术转移，为该国经济作出巨大贡献。

(责编：郝江震、袁勃)

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