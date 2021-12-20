新华网巴西利亚12月20日电（记者卞卓丹）着眼世界形势、国际问题和两国共同面临的挑战，聚焦多边主义和新型国际关系，探讨推动人类命运共同体建设的路径……来自中国和巴西两国智库的专家学者和外交官们近日参加了“推动构建人类命运共同体：中国视角下的多边主义”在线研讨会。

中国驻巴西大使杨万明、巴西外交部副部长德卡瓦略、巴西驻华大使瓦莱等外交官，中国国际问题研究院院长徐步、巴西国际关系研究中心主席博尔热斯等双方智库专家代表，出席了这场由中国国际问题研究院、巴西国际关系研究中心和中国驻巴西使馆联合主办的研讨会。

杨万明在致辞中指出，中巴两国智库之间就此进行的交流，将有助于深入理解新时代中国特色大国外交政策。杨万明从“时代性”、“实践性”、“包容性”等方面入手阐述了构建人类命运共同体的鲜明特征。他认为，构建人类命运共同体，就是要超越传统国关理论中强国必霸、零和博弈等思维定式。他表示，中国视巴西为中拉合作的重要支撑和世界多极化进程中的重要力量，愿在联合国、G20、金砖等国际组织和多边合作机制框架内，同巴方加强沟通协调，更好捍卫公平正义和国际秩序，更好维护广大发展中国家的共同利益，为推动疫后全球稳定发展繁荣贡献正能量。

德卡瓦略指出，健康和可持续发展是目前巴西外交的两个优先事项，并表示中国为全球增加疫苗覆盖率作出了贡献。德卡瓦略希望与中国在改革全球卫生架构及包括气候问题在内的可持续发展议题方面加强合作。

瓦莱在致辞中表示，中国在当今世界发挥重要作用，在世界变局中扮演重要角色。巴西和中国在尊重各国主权、拒绝单边主义等原则方面有巨大共识，也都曾得益于多边主义。他同时指出，巴西非常重视多边主义并愿为多边主义的振兴和改革做出努力。

在研讨中，徐步指出，作为东西半球最大的发展中国家，中巴两国在捍卫真正的多边主义、应对全球性挑战等方面具有广泛共识。中巴双方应进一步增进互信、密切合作，为改善全球公共卫生治理、推动世界经济稳定增长、促进人类和平与发展作出新贡献。

中国国际问题研究院副院长刘卿、拉美和加勒比研究所所长宋均营分别围绕“全球面临的挑战与人类命运共同体的构建”“构建新型国际关系”等主题作了介绍。

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