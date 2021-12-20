新华社华盛顿12月19日电 新闻分析：关键民主党议员“倒戈” 拜登政府经济立法受挫

新华社记者高攀 许缘 熊茂伶

来自美国西弗吉尼亚州的联邦参议员乔·曼钦19日说，出于对通胀和债务问题的担忧，他不会投票支持拜登政府提出的有关应对气候变化和扩大社会福利支出的一揽子支出法案。这位关键民主党议员“倒戈”，令拜登政府和民主党高层打算今年年底之前让这项法案获得国会通过的愿望落空，凸显民主党内部在经济政策优先事项方面的分歧。

作为民主党内温和派代表的曼钦当天接受《福克斯周日新闻》节目采访时说，过去5个多月，他一直对一揽子支出法案持保留态度，现在仍然担心该法案会继续推高美国通胀和公共债务水平，因此不能投票支持推进这项经济立法。他认为，当前美国政府和国会的政策重点应是解决损害美国民生的通胀问题和应对新的变异新冠病毒。

曼钦随后在一份声明中进一步阐释说，民主党“掩饰”了这项法案的真实成本，如果法案中所有条款实施期限延长的话，美国未来十年预算赤字将增加约4.5万亿美元。此外，他还批评法案过快推进清洁能源技术的应用，称这会影响美国电网稳定性和增加对外国供应链的依赖。

曼钦的最新表态令白宫感到意外，双方过去几天一直在磋商这项法案，希望找到可以互相接受的妥协方案。白宫新闻秘书珍·普萨基当天发表声明说，曼钦的最新表态与他早些时候与白宫的讨论不一致，曼钦数周之前曾承诺支持拜登提出的1.75万亿美元的支出计划框架，白宫将继续与曼钦接触，看他会否再次转变立场。

普萨基称，从长期来看，这项法案将降低普通民众生活成本和财政赤字、缓解通胀压力。她强调，白宫不会放弃努力，将寻找办法明年继续推进这项经济立法。

拜登政府今年已推出1.9万亿美元的经济救助计划和约1万亿美元的基础设施投资法案。但对拜登政府来说，旨在应对气候变化和改善民生的第三项经济立法更为重要，这关系到拜登能否真正兑现竞选承诺，也关系到民主党在2022年国会中期选举中能否维持参众两院的多数席位。

然而，民主党内部对第三项经济立法的规模和内容一直存在较大分歧。民主党高层最初于8月提出3.5万亿美元的预算框架草案，但遭到部分温和派民主党议员反对。此后，拜登于10月底提出1.75万亿美元的一揽子支出计划框架。在此基础上，民主党主导的国会众议院于11月通过一揽子支出法案，拟通过对富人和大企业加税来筹集资金，以应对气候变化和扩大社会福利支出。

美国国会预算办公室的分析显示，众议院通过的这项法案将在未来十年增加联邦政府支出1.636万亿美元，同时通过加税等方式增加政府收入1.269万亿美元，最终将导致联邦政府预算赤字增加3670亿美元。但美国独立研究机构联邦预算问责委员会研究显示，如果加上税收抵扣，未来十年整个法案的支出规模将超过2万亿美元，高于此前提出的1.75万亿美元。

该法案送交参议院审议后，曼钦坚持要求法案的支出规模不超过1.75万亿美元，但对于如何削减部分支出项目，民主党参议员未能达成一致。由于民主、共和两党在参议院各拥有50席，而共和党坚决反对继续扩大政府支出和加税，该法案要获得参议院批准，必须得到全部民主党参议员的支持，这事实上给了曼钦一票否决权。

美国媒体认为，曼钦的最新立场表明，他要么会完全否决该法案，要么会寻求缩小法案的支出规模。眼下参议院已休会，这项法案最终能否获得通过，还要等明年年初国会复会之后的讨论结果。

美国消费者新闻与商业频道日前公布的民调显示，通胀已超过疫情，成为美国民众的首要担忧。美国劳工部近期公布的数据显示，11月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨6.8%，创近40年来最大同比涨幅。

高盛集团经济学家19日发布分析报告说，未来几个月美国CPI同比涨幅可能高达7%。这意味着曼钦所表达的通胀担忧仍将持续，上述法案或更难获得国会批准。

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