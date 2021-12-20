新华社迪拜12月20日电（记者苏小坡）由阿拉伯国家联盟（阿盟）、联合国全球传播部、迪拜世博会和上海世博会博物馆展馆共同主办的“语言，文明之间的桥梁”中阿书法文化交流展日前在迪拜世博会阿拉伯国家联盟展馆举行。

阿盟秘书长盖特，阿盟助理秘书长、2020年迪拜世博会阿盟馆总代表扎齐，联合国全球传播部外联司主任、联合国2020年迪拜世博会总代表马希尔·纳赛尔等出席本次活动。

上海世博会博物馆展馆执行馆长马迎在活动现场介绍说，作为世界上最古老、使用最广泛的语言，阿拉伯文和中文在促进古代科技和艺术传播中发挥了不可替代的作用。本次书法展览把阿拉伯书法和中国书法对照展示，让参观者在审美过程中感受两种文化的魅力，加深对中阿文化的认识和理解。

马迎说，本次展览从艺术角度切入，以论坛等活动为形式，是对本次世博会主题“沟通思想，创造未来”的积极响应，为疫情下的国际交流贡献世博力量。

沙特书法家努甘什在现场进行了书法表演。

迪拜世博会原定于2020年10月20日至2021年4月10日举行，受新冠疫情影响，推迟到2021年10月1日至2022年3月31日举行，仍使用“2020年迪拜世博会”的名称。

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