新华社纽约12月19日电（记者刘亚南）研究机构世界大型企业研究会日前发布全球供应链报告说，未来十年，全球生产网络不会消失，中国仍将是世界主要制造业中心之一，服务业的全球化将会加速。

报告说，全球化时代并未结束，未来全球生产网络仍将是供应链的主要特征，但政策风险和不确定性可能导致更大程度的本地化。目前而言，一些政府推动的战略性商品本地采购，以及利益相关方对供应链可持续性的担忧，尚未转化成制造业网络向欧美大规模回流。

报告认为，中国仍将是全球经济的主要制造业中心之一。一些企业可能想把生产或采购地分散到东南亚，但这些市场能力有限，无法替代中国。此外，转移生产线将令企业失去中国这一重要制造业中心带来的优势，在投入、劳动力及运输成本上面临新的挑战。

报告还预计，服务业将更加全球化，并带来新的增长机遇。虽然美国在服务业出口、尤其是商业和金融服务业出口方面领先，但中国、印度和爱尔兰等快速增长的市场可能会挑战美国的主导地位。

报告还指出，随着服务业日益全球化，新兴市场将有更多高技术工人与发达经济体的高收入同行竞争，并将带来服务业劳动力成本的降低。企业很可能把更多的生产和服务采购转移到新兴市场。

此外，报告认为，供应链调整涉及诸多因素，未来十年可能会加剧通胀。

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