新华社河内12月20日电（记者陶军）2021年新时代国际中文教育国际学术研讨会18日至19日在越南首都河内举办，研讨会以视频方式进行，深入探讨国际中文教育教学，以进一步促进中越两国的人文交流。

本次研讨会由中国教育部中外语言交流合作中心与越南河内大学主办，中国广西师范大学和越南河内大学孔子学院承办。来自中国、越南、日本和泰国等国的约80位专家学者及中文教师参加。

中国驻越南大使馆文化参赞彭世团在致辞中说，当今世界已进入一个新的发展阶段，中文为各国人民的沟通、交流和合作发挥着前所未有的作用。本次研讨会就国际特别是亚洲地区各国的中文教育进行交流，将进一步推动本地区中文教育高质量发展，更好地为各国中文学习者服务。

越南河内大学副校长梁玉明在致辞时说，本次研讨会有助于拓宽学术视野，扩大经验交流，促进更新知识，是广大中文教师和研究人员提升教学能力和专业水平的良机，对于提升越南的国际中文教育水平有很大意义。

越南河内大学孔子学院中方院长罗军在接受新华社记者采访时说，参会者积极进行高水平探讨，分享各自宝贵的科研成果与教育教学经验，是本次研讨会的重要收获。

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