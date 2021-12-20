英国单日新增新冠确诊病例数连创新高，变异病毒奥密克戎毒株在英国各地加速传播，多名医学界专家及官员疾呼，必须尽快进一步收紧疫情防控措施，以防止可能出现的病例“海啸”。

英国政府紧急情况科学咨询小组发布的最新报告呼吁，政府应在“几天内”尽快实施额外疫情防控限制。报告说，英国奥密克戎毒株感染病例持续激增，在英格兰，几乎每天都会新增“几十万”奥密克戎毒株感染病例，其中伦敦最为严重。由于报告延迟，目前在英观察到的因感染奥密克戎毒株而住院的病例数可能只是实际数字的十分之一。

英国政府大流行科学建模小组成员马克·伍尔豪斯教授19日敦促政府尽快采取行动，以防止可能出现的新冠病例“海啸”。

英国拉夫伯勒大学政策和战略分析专家邓肯·罗伯逊博士日前表示，奥密克戎毒株感染病例“爆炸性增长”将给该国国民保健制度带来“巨大压力”。英格兰皇家护理学院院长帕特里夏·马奎斯表示，医院人力已经出现短缺，并且医护人员都已精疲力竭，这种情况让一线工作人员和民众忧心忡忡。

威尔士公共卫生局健康保护领域负责人吉里·尚卡尔发表声明说，威尔士可能会在未来几周内出现奥密克戎毒株感染病例“海啸”。此外，圣诞节后可能推出的新措施不足以阻止新冠疫情再次加重医疗系统的负担。

一些医学专家近日在《英国医学杂志》周刊上发文敦促英国政府立即升级防控措施，包括减少社交接触等，以遏制奥密克戎毒株传播并防止卫生服务系统崩溃。

英国利物浦大学社会政策专家斯图尔特·威尔克斯-希格对新华社记者说，高传染性的奥密克戎毒株突然出现，必然需要新的防控措施。

英国著名统计学家戴维·施皮格霍尔特日前表示，他“绝对肯定”奥密克戎毒株将对英国造成“大规模破坏”，而延迟采取行动的“每一天都会产生更大影响”。

伦敦市长萨迪克汗19日指出，如果不尽快实施新措施，将出现更多确诊病例，甚至造成国民保健制度等公共服务的崩溃。伦敦已于18日宣布进入“重大事故”状态，奥密克戎毒株已成为该市新冠疫情传播的主要变异毒株。

数据显示，目前英国的奥密克戎毒株传染数R值已升至3至5之间，即每个感染者平均能传染3到5个人。与此同时，德尔塔毒株的R值为1.1至1.2之间。英国卫生安全局此前预测说，到本月底，该国的奥密克戎毒株感染病例可能超过100万例。

英国首相约翰逊近日说，奥密克戎毒株已成为英国“非常严重的威胁”，该国正面临“非常严重的（奥密克戎毒株感染）病例潮”。英国疫情防控措施的重点仍是推进加强新冠疫苗接种计划。

英国伦敦大学卫生和热带医学院教授马丁·麦基日前在接受新华社记者采访时说，“鉴于奥密克戎毒株的高传染性及其部分逃避免疫的能力，很显然需要迅速做出反应，但是我们的政策几乎完全基于提高疫苗接种率，这需要数周时间才能产生效果。这是一个政治决定，而不是科学决定”。

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