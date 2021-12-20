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古特雷斯敦促国际社会给予黎巴嫩更多支持

2021年12月20日13:32 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特12月19日电（记者刘宗亚）联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯19日呼吁国际社会加大对黎巴嫩的支持。

　　12月19日，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在黎巴嫩贝鲁特参加记者会。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

　　当天，古特雷斯抵达贝鲁特开始对黎巴嫩进行为期3天的访问。他在与黎巴嫩总统米歇尔·奥恩会谈后举行的记者会上表示，国际社会没有为黎巴嫩、约旦和其他敞开边境和胸怀接收难民的国家提供足够支持。他呼吁所有联合国会员国承担起责任，增加对黎巴嫩的支持。

　　古特雷斯重申联合国将继续支持黎巴嫩，承诺将继续为黎巴嫩军队及其他军事机构提供国际支持。他还呼吁黎巴嫩政治人物结束纷争，将人民放在首位，同心协力应对当前的经济危机。

　　奥恩强调，应为叙利亚难民返回家园找到解决方案，并指出难民危机给本已遭受多重问题困扰的黎巴嫩带来了沉重负担。

　　据联合国统计，目前有超100万叙利亚难民滞留黎巴嫩。黎巴嫩方面统计则显示，滞留该国的叙利亚难民约150万。

　　12月19日，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（左）和黎巴嫩总统米歇尔·奥恩在黎巴嫩贝鲁特参加记者会。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

(责编：高歌、刘叶婷)

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