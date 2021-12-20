人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

以色列暴发第五波新冠疫情

2021年12月20日13:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷12月19日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列总理贝内特19日说，随着奥密克戎毒株感染病例的增加，第五波新冠疫情已经在以色列暴发。

　　贝内特当天向民众发表电视讲话时说，奥密克戎毒株在迅速传播，预计3至4周甚至更短时间内，以色列将迎来感染率上升。以政府正在尽力争取时间，延缓奥密克戎毒株在以大规模传播。

　　贝内特呼吁家长们尽快为儿童接种疫苗。他说疫苗对孩子来说是安全的，为孩子接种疫苗是父母的责任。贝内特还呼吁民众减少聚会、戴好口罩并尽可能居家办公。

　　以卫生部数据显示，该国19日新增40例奥密克戎毒株感染病例，累计感染人数达175人，另有380人为疑似病例。

　　以色列11月26日报告该国首例奥密克戎毒株确诊病例。为遏制奥密克戎毒株传播，以色列从11月29日凌晨起，禁止所有外国人入境，目前禁令延长至本月29日。同时，以色列还将50多个国家列为“红色”高风险国家，禁止国人前往。

　　据以卫生部数据，截至12月19日，以色列累计新冠确诊病例约136万例，累计死亡8232例。目前，该国930万人口中已有约645万人接种一剂新冠疫苗，约583万人完成两剂疫苗接种，约416万人接种了疫苗加强针。

(责编：高歌、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部