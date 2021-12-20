新华社耶路撒冷12月19日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列总理贝内特19日说，随着奥密克戎毒株感染病例的增加，第五波新冠疫情已经在以色列暴发。

贝内特当天向民众发表电视讲话时说，奥密克戎毒株在迅速传播，预计3至4周甚至更短时间内，以色列将迎来感染率上升。以政府正在尽力争取时间，延缓奥密克戎毒株在以大规模传播。

贝内特呼吁家长们尽快为儿童接种疫苗。他说疫苗对孩子来说是安全的，为孩子接种疫苗是父母的责任。贝内特还呼吁民众减少聚会、戴好口罩并尽可能居家办公。

以卫生部数据显示，该国19日新增40例奥密克戎毒株感染病例，累计感染人数达175人，另有380人为疑似病例。

以色列11月26日报告该国首例奥密克戎毒株确诊病例。为遏制奥密克戎毒株传播，以色列从11月29日凌晨起，禁止所有外国人入境，目前禁令延长至本月29日。同时，以色列还将50多个国家列为“红色”高风险国家，禁止国人前往。

据以卫生部数据，截至12月19日，以色列累计新冠确诊病例约136万例，累计死亡8232例。目前，该国930万人口中已有约645万人接种一剂新冠疫苗，约583万人完成两剂疫苗接种，约416万人接种了疫苗加强针。

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