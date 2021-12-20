新华社伦敦12月19日电（记者郭爽）英国政府19日公布的数据显示，该国累计新冠变异病毒奥密克戎毒株感染病例已超3.7万例，但英国卫生大臣赛义德·贾维德当天指出，奥密克戎毒株感染“数据存在差距”，实际感染病例数“显著高于”官方公布数据。

当天，英国卫生安全局报告新增奥密克戎毒株感染病例12133例，累计37101例；英国政府的数据显示，该国新增新冠确诊病例82886例，累计确诊11361387例，新增死亡病例45例，累计死亡147218例。

贾维德19日指出，目前奥密克戎毒株“非常、非常快地”传播，实际感染病例数“显著高于”所公布的病例数，因为不是每个人都会接受检测，而且人们得到检测结果的时间存在滞后性。官方报告的德尔塔毒株感染病例数大约是实际感染数的五分之一或四分之一，而对于奥密克戎毒株，这一比例可能更低。

贾维德说，目前对奥密克戎毒株仍然“知之甚少”，在其导致的大量感染病例中，即使只有一小部分重症病例，仍可能意味着大批人需要住院治疗。

英国紧急情况科学咨询小组发布的最新报告称，目前英格兰地区每天有“数十万”新增奥密克戎感染病例——远远超过官方报告的数字。由于报告滞后，目前在英观察到的因感染奥密克戎毒株而住院的病例数可能只是实际数字的十分之一。政府应在“几天内”尽快实施额外疫情防控限制，以应对奥密克戎毒株快速蔓延。

英国卫生安全局16日公布的数据显示，奥密克戎毒株传染数R值已升至3至5之间，即每个感染者平均传染3到5个人，是该国德尔塔毒株传染数R值的3到4倍。

本月8日，英国启动包括在部分场所强制戴口罩等措施在内的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划；12日，英国新冠疫情警报级别由3级升至4级，并启动“奥密克戎紧急加强针国家任务”。截至18日，英国12岁及以上人员中超过81%已接种两剂新冠疫苗，超过48%的人员接种了加强针。

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