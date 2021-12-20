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台风“雷伊”在菲律宾致死人数升至208人

2021年12月20日13:30 | 来源：新华网
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　　新华社马尼拉12月20日电（记者闫洁　刘锴）菲律宾国家警察20日通报说，台风“雷伊”在该国造成的死亡人数已升至208人。

　　警方在一份统计报告中说，“雷伊”还导致菲律宾境内239人受伤，52人失踪。菲律宾中部的中米沙鄢地区受灾最为严重，死亡人数已达129人，其中保和省报告有74人死亡。西内格罗斯省、宿务省、迪纳加特省死亡人数也已达两位数。

　　在“雷伊”经过地区，大量房屋受损倒塌，部分道路至今无法通行，数万名居民遭遇停电和通信中断。保和省省长黄严辉说，当地电网恢复预计需要两至三周，目前主要依靠发电机供电。

　　目前，菲律宾政府正着手救援和灾后恢复。菲总统杜特尔特要求尽快向受灾居民分发食品、饮用水和帐篷等应急物资，并命令军方派船只增援，以提高物资运输能力。

　　“雷伊”是菲律宾今年遭遇的最强台风之一。16日下午，“雷伊”在菲南部锡亚高岛登陆，带来大风和强降雨并引发洪水，受灾人数超过118万。

　　菲律宾位于西太平洋台风带，平均每年遭受20场台风或热带风暴。

(责编：高歌、刘叶婷)

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