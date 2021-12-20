泰国东北部成品油管道项目终端罐区。杨世繁摄

人民网曼谷12月20日电 （孙广勇、杨世繁）临近傍晚，来到泰国东北部成品油管道项目工地，金色的余晖洒在巨大罐体上，泛出金色的光芒。交接班的工人匆匆走过，工地开始打上巨型照明灯。“关键工序必须24小时进行，以确保储油罐等设施的工期和质量。我们通过三维数字化建模＋思维导图理念将工作包分解可视化、动态化，对界面管理、工序衔接更加清晰，计划完成度大大提升。”项目副经理王继方说。

在施工中，中国企业克服了穿越密度大、地层复杂等诸多困难

在东北部中心城市孔敬郊外的一片工地上，20台储罐拔地而起，十分壮观。罐区终端将于2022年1月完工，届时东北部20府将可以从这里直接下载成品油。

泰国东北部成品油管道工程作为泰国20余年来规划的仅有两条成品油主干线之一，是泰国能源战略项目。包括一条新的成品油管道及配套的泵站、阀室和罐区终端，起点位于北标府，途经5个府，终于孔敬府，管线全长342公里。首次在泰国长输管道中使用18米长钢管，首次在泰国实施“倒装法”进行大型储罐安装，泰国长输油气管道最长的水平定向钻……

沿着从曼谷通往东北的201号公路，挖掘机和起重机正在道路一侧工作，防腐处理后的钢管被吊装到管沟内，焊接、回填，不断向前延伸。在呵叻府的一个施工点，凿岩机发出巨大轰鸣。泰籍工程师提卡蓬告诉记者，“线路施工中克服了穿越密度大、地形复杂等诸多困难，疫情及雨季给施工带来了更多挑战，中国企业全力投入、有奋斗精神，尤其是高难度的穿越技术世界领先。”

在东北部的2号公路上，不时有大型油罐车驶过。司机素帕说：“和油罐车一起行驶，很担心安全，而且运输费提升了油价。期待管线尽快建成，油价降低。”

泰国东北部成品油管道项目完工后，将极大缩短成品油交货周期，节约物流成本，提高输量并保持油品供给的稳定性。而且，减少油罐车运输，每年可以实现二氧化碳减排100万吨。泰国能源部部长苏帕塔纳蓬表示，该项目对提升泰国能源安全性，改善泰国东北部地区的成品油供应状况，促进当地经济社会发展具有重要意义,泰方愿进一步加强同中方在能源领域的互利合作。

力争“中国制造”，项目核心物资和主要机械设备国产化率超过70%

在末站罐区的变电所控制室内，记者看到很多设备标有“华为”标志。“采办团队力争‘中国制造’，项目主要机械设备国产化率超过70%。”中石油管道局泰国公司经理、东北部成品油项目经理单旭东说。

不仅是华为的电子设备，项目建设所需的2.9万吨钢材全部来自中国宝钢。在呵叻府施工现场，记者看到钢管上缠着的红色布条十分显眼，上面写着“宝钢制造”，并标注了钢管的生产批次、规格、型号等。“中国材料很好，达到国际标准。”质量控制工程师尼蓬说。

泰国管道项目业主有一套完整的供应商短名单，承建商需要严格按照范围进行招标、询价采购。“为了能将更多的中国产品引入泰国，推广‘中国制造’，我们向业主阐述中国产品性能优质、供货周期短等诸多优势，力挺钢管、大型设备等物资由国内制造商生产供货。”单旭东说。

得益于中国产品自身质量提升和国际认可度增加，一大批“中国制造”使用到泰国东北部成品油管道项目中。更重要的是，可以形成一种良性循环。“甚至可以在项目投标阶段，就直接拿这个更有竞争力的设备价格，作为项目投标总价的组成部分，增加中国公司竞争海外市场的竞争力。”单旭东表示。

契合“一带一路”倡议，加强泰国、老挝、中国等相邻国家的互联互通

泰国东北部地区毗邻老挝，孔敬府终端罐区油库至老挝首都万象仅250公里，距沙湾那吉280公里，距巴色400公里。东北部成品油管道项目除了为泰国东北地区供应成品油外，还将辐射至老挝相关地区。

老挝国内市场消费的汽柴油依靠进口，其中泰国进口量占比约90%。目前从泰国进口石油产品的方式是通过卡车从曼谷运送到万象，两地距离约700公里。泰国东北部成品油管道项目完工后，油品将被运输到孔敬油库，而从这个油库至万象仅250公里，将极大的缩短交货周期和节约物流成本。

在共商共建共享的原则下，中泰两国在能源合作方面取得了丰硕成果。横跨泰国中部和东北部地区的成品油管道不仅对促进当地经济社会发展具有重要意义，还有利于加强泰国和老挝、缅甸等东南亚国家的互联互通。该项目被国家开发银行列入“一带一路”专项贷款及国际业务重大项目库，也是国家开发银行牵头筹组国际银团融资支持的首个在泰能源基础设施建设项目。

未来管道规划将继续向泰国东北方向延伸，接入老挝，加强泰国、老挝、中国等相邻国家的能源互联互通，泰国管网有限公司董事会主席帕努表示。

“一带一路”倡议提出8年来，能源领域合作成果丰硕，给各国人民带来了实实在在的好处。泰国《经济基础报》总编辑猜瓦表示，随着“一带一路”建设迈入落地生根、持久发展的新阶段，未来的能源合作将给各方带来更多的发展机遇，推动“一带一路”能源合作向更高质量发展。

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