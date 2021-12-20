高乔

2022年北京冬奥会日益临近，全世界冰雪运动健儿正在热盼盛会启幕。然而，美国、澳大利亚等少数国家个别政客却别有用心，忙着鼓噪“外交抵制”，妄图将奥运会政治化，把体育盛会搅成“政治秀场”。他们的图谋注定不能得逞，只会徒增笑料。

中国有句俗话：“听蝲蝲蛄叫，还不种地了？”一届奥运会成功与否，压根不取决于个别国家官员是否出席。何况，在没有得到东道国邀请的情况下，一些政客公然以所谓“新疆人权问题”为借口，宣称不派任何外交或官方代表出席北京冬奥会，这种无聊戏码，纯属自嗨式的政治操弄。他们的拙劣表演，严重违背《奥林匹克宪章》确立的“体育运动政治中立”原则，与“更团结”的奥林匹克格言背道而驰，站在了全世界广大运动员和体育爱好者的对立面，不仅是对运动员人权的破坏，更是对奥林匹克精神的亵渎。

为了北京冬奥会的成功精彩，冬奥大家庭正在共同努力。近来，联合国秘书长古特雷斯、俄罗斯总统普京等政要均确认将来华出席北京冬奥会；韩国、法国、芬兰、保加利亚、希腊、意大利、荷兰、西班牙、白俄罗斯、阿根廷、委内瑞拉、古巴等国奥委会官员表示，期待北京冬奥会取得圆满成功；二十国集团、中非合作论坛、上海合作组织等多边机制也发出支持北京冬奥会的强音。国际奥委会主席巴赫近日表示，2022年北京冬奥会90个参赛国和地区中，绝大多数国家和地区的政府支持自己的奥运队伍，让运动员能够实现他们的奥运梦想。全球践行奥林匹克精神的国家和人民用实际行动证明，北京冬奥会十分值得期待。

冰雪运动健儿是冬奥会上真正的主角。《奥林匹克宪章》明确指出，体育运动是一项人权，“每一个人都应享有从事体育运动的可能性，而不受任何形式的歧视”。对于全球冬奥运动员而言，北京冬奥会是不容错过的宝贵机会，是奋勇拼搏、实现梦想的热血赛场。北京冬奥组委统计数据显示，截至11月17日，来自欧洲和美国、加拿大、澳大利亚、新西兰的奥委会已提交1.4万多条注册申请，仅美国奥委会就提交了1528条。10月至12月，中国举办10项国际测试赛和3场国际训练周，共有2000余名境外运动员、随队官员和国际技术官员等来华参加赛事。美国雪车队队员亨特·彻奇认为“北京冬奥会是全世界团结的体现”，英国男子冰壶选手布鲁斯·莫阿特说“参加北京冬奥会是对我们过去4年付出努力的最好证明”，斯洛伐克高山滑雪世界冠军维洛霍娃表示“北京冬奥会是重回正常世界的一步”……怀揣梦想的运动员们热切期盼即将到来的“冰雪之约”。

“体育有改变世界的力量。它能鼓舞人心，它能团结人们，它的力量无可取代。”南非前总统曼德拉这句名言，至今掷地有声。“纯洁的冰雪”不容玷污，“激情的约会”不惧阻挠。目前，北京冬奥会筹备工作高效有序，少数国家个别政客的政治杂音噪音，影响不了中国向世界呈现一届简约、安全、精彩的体育盛会，也阻挡不了国际社会团结与合作的时代大潮。

（作者为本报评论员）

(责编：高歌、刘叶婷)