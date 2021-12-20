新华社喀布尔12月19日电（国际观察）阿富汗陷人道主义危机 美国难辞其咎

新华社记者史先涛

联合国世界粮食计划署日前警告说，估计98%的阿富汗人没有摄入足够的食物，许多家庭的生活难以为继，阿富汗正面临“雪崩般的饥饿和贫困”。

美国发动的长达20年的阿富汗战争让这个国家千疮百孔、民生凋敝。在阿富汗塔利班接手政权后，美国丝毫不放松对塔利班的制裁，冻结了阿富汗中央银行90多亿美元海外资产，导致阿金融和银行支付系统承受重压，外汇紧缺，物价上涨。阿富汗面临严重的经济和人道主义危机，濒临灾难边缘，美国无疑是罪魁祸首。

阿富汗处境艰难

赛义德·努尔是喀布尔一家烤馕店店主。他告诉记者，一袋50公斤的面粉上个月售价2000阿富汗尼（1阿富汗尼约合0.06元人民币）左右，这几天已经涨到了3500阿富汗尼左右。

喀布尔市民纳西尔·艾哈迈德对记者说，食品和其他生活必需品一直在涨价，面粉、食用油和糖的价格都快翻倍了，他已经没钱给家人买足够的食物。

世界粮食计划署10月发布的报告显示，2280万阿富汗人将从11月开始面临严重粮食安全问题，这一数字超过阿富汗总人口的一半；320万5岁以下的儿童在今年年底前遭受严重营养不良。此外，联合国难民事务高级专员公署日前表示，目前有350万阿富汗人流离失所，他们面临严重的饥饿问题，其中很多人还没有温暖的住所和过冬物资。

此外，阿富汗民众还面临公共服务特别是医疗服务极度匮乏的困境。由于美国等西方国家切断援助，很多靠援助资金运转的医院难以维持，塔利班主导的阿临时政府在新冠疫情防控方面很难有所作为。阿富汗官方目前已不再发布疫情相关数据。喀布尔唯一治疗新冠肺炎的医院表示，近期新冠病例明显增多，由于医院缺乏检测试剂、药品和氧气，能够收治的病人人数相对有限。

面对阿富汗的人道主义灾难，不少国家伸出了援手。中国协调政府、地方、民间等各部门向阿富汗提供一系列人道主义援助，上万吨粮食、民生、医疗越冬物资和新冠疫苗等源源不断运往阿富汗。俄罗斯、伊朗、巴基斯坦、土库曼斯坦、印度等国近期也分别向阿富汗提供了食品、药品、越冬物资等援助。此外，一些国际组织也为缓解阿富汗人道主义灾难做出努力。

美国难辞其咎

阿富汗中央银行在海外持有的资产大部分存放于美国。塔利班8月15日进入并控制首都喀布尔后，美国冻结了阿央行在美境内资产，致使阿富汗金融体系事实上处于崩溃状态。阿临时政府自成立以来已多次敦促美国解冻阿海外资产，但美方对此置若罔闻。

由于现金不足，阿临时政府规定，每人的银行账户每周最多只能取款300美元。为了能取到钱，有些人凌晨4点就去银行门口排队。这种状况在一定程度上加剧了阿富汗经济形势的恶化。

阿富汗临时政府代理副总理巴拉达尔14日表示，美国冻结的资产属于阿富汗人民，国际社会在这个问题上不应保持沉默。

有分析人士指出，美国发动的战争造成了阿富汗遭遇困境，而美国迟迟不肯解冻阿富汗海外资产，又导致阿经济和民生加剧恶化，阿富汗如今深陷人道主义危机完全是美国一手造成的。

美国《纽约时报》在15日的一档播客节目中指出，美国试图以经济制裁“惩罚”塔利班，但受打击最大的却是阿富汗平民。

治理任重道远

除了美国这个祸首外，阿富汗内部也存在一些加重人道主义危机的因素。有分析人士指出，虽然塔利班掌权以来结束了阿富汗内战，杜绝了因战乱引发的大规模伤亡现象，但在安全和社会治理方面仍面临一些问题。

在安全方面，“伊斯兰国”等恐怖组织制造的袭击事件依然频发。仅在喀布尔，平均每两到三天就发生一次爆炸袭击事件。兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪认为，虽然塔利班政权总体实现了国家稳定，但很难根除“伊斯兰国”，无法彻底制止恐怖袭击。

在社会治理方面，尽管塔利班12月初颁布了保护妇女权益的特别法令，但妇女就业和受教育状况仍不乐观。不少过去有工作的妇女失去收入，对家庭经济和社会稳定产生影响。

西北大学中东研究所教授闫伟表示，塔利班此次接管政权后，与前一次掌权时相比显得更为温和、务实，与国际社会交往也显得更为成熟。但阿富汗存在的问题很多，期待塔利班上台后短时间内彻底解决并不现实。

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