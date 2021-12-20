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智利举行总统选举第二轮投票

2021年12月20日08:30 | 来源：新华网
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　　12月19日，选民在智利首都圣地亚哥的一处投票站参加投票。新华社发（豪尔赫·比列加斯 摄）

　　新华社圣地亚哥12月19日电（记者尹南　张笑然）智利19日举行总统选举第二轮投票，右翼政党联盟“基督教社会阵线”候选人何塞·安东尼奥·卡斯特与左翼政党联盟“赞成尊严”候选人加夫列尔·博里奇展开角逐。

　　当天8时到18时，智利全国约1500万名登记选民可以前往各投票站投票。在此轮投票中，两名候选人中获得选票多者获胜，当选总统将于明年3月11日就职。

　　12月19日，在智利蓬塔阿雷纳斯的一处投票站，总统候选人加夫列尔·博里奇（前）参加投票。新华社发

　　记者在首都圣地亚哥的投票站看到，选民在投票站前排队，自觉保持社交距离。

　　智利总统任期4年，不可连选连任。在11月21日举行的总统选举首轮投票中，没有候选人获得规定的超过50%的选票，得票最高的卡斯特和紧随其后的博里奇进入第二轮角逐。

　　12月19日，在智利首都大区帕伊内的一处投票站，总统候选人何塞·安东尼奥·卡斯特（右四）参加投票。新华社发

　　12月19日，选民在智利首都圣地亚哥的一处投票站参加投票。新华社发（豪尔赫·比列加斯 摄）

　　12月19日，智利总统皮涅拉在首都圣地亚哥的一处投票站参加投票。新华社发（智利总统府供图）

　　12月19日，选民在智利首都圣地亚哥的一处投票站参加投票。新华社发（豪尔赫·比列加斯 摄）

(责编：高歌、刘叶婷)

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