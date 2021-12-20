新华社德黑兰12月19日电（记者王守宝 高文成）伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪19日表示，伊朗方面开始对国际原子能机构将在伊朗一核设施内安装的监控摄像设备进行技术和安全检查。

据伊朗国家电视台报道，卡迈勒万迪当天在接受采访时表示，伊方此前对国际原子能机构更换卡拉季地区离心机部件制造车间遭损坏的监控摄像设备提出三个条件，即对伊朗核设施遭受破坏的范围进行司法和安全调查；国际原子能机构对这种破坏行为进行谴责；在安装前对监控摄像设备进行技术和安全检查。

他说，伊朗自愿发放更换这些监控摄像设备的许可并不是因为与国际原子能机构达成了新协议，而是因为上述三个条件得到了满足。

据报道，今年6月，位于伊朗首都德黑兰以西卡拉季市的伊朗原子能组织一处建筑物遭到破坏。伊朗指认这起“破坏行动”是以色列所为，伊朗舆论因国际原子能机构未谴责这起“破坏行动”存在不满情绪。

本月15日，国际原子能机构和伊朗达成协议，国际原子能机构将在今年12月底前根据双方商定的日期，在卡拉季地区离心机部件制造车间安装新的监控设备，以代替今年早些时候该设施中被拆除的监控设备。

今年2月，伊朗与国际原子能机构达成一项最长3个月的临时技术协议。伊方5月24日决定将协议延期一个月。根据该协议，国际原子能机构在伊朗核设施内安装监控设备，继续其必要的核查和监测活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。6月25日，国际原子能机构要求伊朗就是否再次延期临时技术协议予以答复。

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