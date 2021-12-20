新华社伊斯兰堡12月19日电（记者李浩）伊斯兰合作组织外长理事会第17次特别会议19日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行。会议聚焦阿富汗问题，呼吁国际社会帮助阿富汗解决所面临的人道主义危机。

巴基斯坦外长库雷希当天在会议闭幕后举行的新闻发布会上表示，阿富汗正面临潜在的严重人道主义危机。会议通过了有关阿富汗人道主义状况的决议，决定采取多项措施向阿民众提供帮助，包括成立人道主义信托基金、启动粮食安全项目、任命伊斯兰合作组织阿富汗问题特使、加强同联合国机构合作、与世界卫生组织合作向阿民众提供新冠疫苗等。

库雷希说，与会代表呼吁国际社会立即采取行动，帮助阿富汗民众解决食品短缺等问题。

伊斯兰合作组织秘书长塔哈表示，此次会议有助于解决阿富汗面临的人道主义危机。伊斯兰合作组织致力于帮助阿富汗实现和平稳定，改善阿民众生活。该组织正与伊斯兰开发银行合作，在向阿民众提供人道主义援助方面采取多项措施。

当天早些时候，巴基斯坦总理伊姆兰·汗在会议上发表演讲，呼吁国际社会帮助阿富汗民众度过困难时期。他说，阿富汗陷入混乱可能引发难民潮和助长恐怖势力，一个和平稳定的阿富汗有利于地区和世界。

伊斯兰合作组织前身为伊斯兰会议组织，2011年改为现名，现有57个成员国。据巴基斯坦外交部消息，来自伊斯兰合作组织成员国、非成员国以及地区和国际组织等的约70个代表团出席此次特别会议。

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