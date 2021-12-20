本报莫斯科12月19日电 （记者张光政）俄罗斯外交部18日发布公告，宣布俄自当日起正式退出《开放天空条约》。

公告说，俄方被迫退出《开放天空条约》，美国应承担全部责任，美国单方面破坏条约的真实目的是挑起“军备竞赛”。

公告对过去20年俄方执行条约的情况进行了回顾，称俄罗斯是在所有缔约国中执行观测任务数量最多的国家，各缔约国在俄方领土共进行了1580次侦察飞行。

公告说，俄方认为，条约过去富有成效的实施表明，它是缔约国之间加强信任和安全的良好工具，并为客观、公正地评估参与国的军事潜力和军事活动创造了更多机会。然而，条约最终成为美国国内政治斗争的牺牲品。美国退出条约已经破坏了各国利益，是造成《开放天空条约》体系崩溃的始作俑者。

公告还说，俄方尊重条约其他缔约国继续执行条约的决定，希望各方进行建设性和富有成效的合作。

2020年11月，美国宣布正式退出条约。《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约缔约国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)