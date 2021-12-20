本报记者 李志伟

美国联邦储备委员会日前宣布，将加快缩减资产购买规模。在声明中，美联储删掉了以往有关通胀“暂时性”的表述。同时，多数美联储官员预期明年美联储可能加息3次。分析人士指出，这显示美联储担心通胀问题变得更加严重，希望适度调整货币政策予以抑制，但受多重因素影响，通胀压力短期内难以缓解。美持续通胀日益引发国内民众的不满。

美国劳工统计局日前发布的数据显示，截至11月，美国消费者价格指数在过去12个月上涨了6.8%，是1982年6月以来的最大涨幅。其中，食品、能源、汽油、新车价格分别上涨了6.1%、33.3%、58.1%、11.1%。密歇根大学发布的报告也指出，未来一年美国的消费者价格指数预计增长4.9%，是2008年以来的最大涨幅。

美国全国商业经济协会日前发布的调查显示，多数经济学家认为，美国高通胀将至少持续到2023年。11月底，美联储主席鲍威尔在出席国会听证会时表示，通胀进一步上升的风险在增加。他预计，更高的通胀将持续到2022年中旬，并坦言“我们此前在通胀问题上忽视了供给侧问题的严重性”。

美国前财政部长萨默斯指出，美国政府的经济刺激计划是加剧通胀的一大原因，政府没有为大规模经济刺激计划带来的物价上涨做好充分准备，也没有采取适当行动迅速降低通胀。“不幸的是，华盛顿的政策制定者几乎每个月都落后于形势变化”。

“任何买过牛奶、汽油或二手车的美国人都可以告诉你，通货膨胀已经扎下了根。”美联社的报道说，在早餐桌上，培根的价格比去年上涨21%，鸡蛋价格上涨8%。工人工资的上涨幅度远远赶不上物价涨幅。今年11月，扣除通货膨胀因素后，美国的平均时薪比一年前下降了2.4%。

根据美国广播公司与益索普集团12月12日公布的民调，69%的民众不满美国政府抑制通货膨胀的方式，另有57%的民众对政府的经济复苏政策表示不满。路透社评论说，通货膨胀给美国政府带来了政治挑战。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 17 版）

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