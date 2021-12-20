恩里克·多明戈

中国一直是菲律宾最主要的新冠疫苗来源国，为菲全国疫苗接种计划提供了稳定保障

菲律宾与中国的疫苗合作不断取得新进展。10月下旬，中国政府援助菲律宾的第四批新冠疫苗运抵马尼拉。11月中旬，菲律宾政府采购的353万剂中国科兴新冠疫苗顺利运抵马尼拉国际机场。至此，中国已累计向菲律宾提供超过5500万剂新冠疫苗，占菲全国疫苗供应量的40%以上。

菲律宾疫情防控正处于关键时期，大规模疫苗接种有助于尽快控制疫情，恢复正常经济社会生活秩序。菲律宾全国新冠疫苗接种计划自今年3月1日正式启动以来，一直在有条不紊地推进。中国一直是菲律宾最主要的新冠疫苗来源国，为菲全国疫苗接种计划提供了稳定保障。

中国疫苗是菲律宾迎来的第一批新冠疫苗，是中国疫苗帮助菲律宾启动了疫苗接种计划。中国疫苗对菲律宾顺利推进全国疫苗接种计划至关重要。中国的灭活疫苗技术非常成熟，免疫效果好、副作用小，菲律宾人民欢迎并愿意接种中国疫苗。

今年2月22日，菲律宾食品和药物管理局正式批准给予中国科兴公司生产的新冠疫苗紧急使用许可。菲律宾有关监管机构和医学专家在对相关数据信息进行完整且严格的审核后，认为科兴疫苗能够有效预防新冠肺炎感染。2月28日，中国援助菲律宾的首批新冠疫苗运抵马尼拉。3月1日，我和多名政府高级官员、一线医护工作者率先接种了科兴疫苗。菲律宾国内首位新冠疫苗接种者——菲律宾总医院院长赫拉尔多·莱加斯皮在接种疫苗后说：“科兴疫苗安全有效，我希望菲律宾人，特别是医护工作者能够接种科兴疫苗。”5月3日，菲律宾总统杜特尔特接种中国疫苗。6月7日，菲律宾批准中国国药新冠疫苗紧急使用许可。

新冠肺炎疫情发生以来，中国以各种方式支持菲律宾抗疫，不仅提供医疗物资，还派遣医疗专家组提供技术支持。未来，我们期待与中国开展更深层次的合作，更好实现菲律宾疫苗供应的可持续性。感谢中国在抗疫方面对菲律宾的支持，希望菲中合作助力菲律宾早日战胜疫情、实现经济复苏。

（作者为菲律宾食品和药物管理局局长）

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)