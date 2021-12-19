新华社北京12月19日电 综合新华社驻外记者报道：我驻多国使领馆近日通过专题学习会、研讨会等方式，深入学习宣介党的十九届六中全会精神。使领馆人员表示，要积极响应党中央号召，牢记使命担当，为推进中国特色大国外交、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

中国驻日本大使馆召开专题学习会，学习贯彻全会精神。大家表示要牢记使命担当，为推进中国特色大国外交、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

中国驻瑞士大使馆举办专场线上宣介会。大使王世廷表示，这次全会是在中国共产党百年华诞的重要时刻，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇关键节点上召开的一次重要会议，通过思考“过去我们为什么能够成功、未来我们怎样才能继续成功”，从而在新时代更好地坚持和发展中国特色社会主义。

中国驻奥地利大使馆开展线上线下交流研讨。使馆人员表示，全会通过的决议是新时代中国共产党人牢记初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言，是以史为鉴、开创未来、实现中华民族伟大复兴的行动指南。在新的征程上，外交人员要凝聚力量、推动实践，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团举行主题“云党日”活动。大使王群表示，要不断将学习成果转化为推动工作取得更大进步的动力，努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。通过学习，大家表示，要学习传承好党在长期奋斗中铸就的伟大精神，努力推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

中国驻荷兰大使馆通过组织专题研讨会、知识竞赛、青年专题演讲等形式多样的活动，深入学习领会全会精神。使馆人员表示，党的十九届六中全会是具有重大历史意义的会议，大家要牢记使命担当，为推进新时代中国特色大国外交、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

中国驻突尼斯大使馆组织全馆人员认真学习贯彻全会精神。大使张建国表示，全会胜利召开振奋人心、鼓舞斗志。深入学习贯彻全会精神是当前和今后一个时期重大的政治任务。使馆人员认为，全会总结了党的百年奋斗重大成就和历史经验，体现了党牢记初心使命、继往开来的自信和担当。

中国驻克罗地亚大使馆召开线上会议学习全会精神。大使齐前进号召大家积极响应党中央号召，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。使馆人员表示，要把学习全会的精神落实到具体行动中，开创中国和克罗地亚关系发展新局面。

中国驻埃塞俄比亚大使馆召开专题会议学习贯彻全会精神。大使赵志远号召全馆人员，要切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全力推进中国特色大国外交，向党和人民交上满意的答卷。

中国驻乌兹别克斯坦大使馆组织使馆人员认真学习全会精神。大家认为，在建党百年和“两个一百年”交汇的重要历史时刻，全会全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，审议通过的决议，从党的光辉历史中汲取智慧与力量，为新时代坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴指明方向。

中国驻马拉维大使馆组织馆员学习全会精神。通过学习，使馆人员表示，要切实增强思想自觉、政治自觉、行动自觉，落实好党中央各项决策部署，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

中国驻卡塔尔大使馆举办“云上宣讲会”。大使周剑说，全会对推动全党统一思想、统一意志、统一行动，在新时代更好坚持和发展中国特色社会主义，推进中华民族伟大复兴历史进程，必将产生重大而深远的影响。

中国驻阿富汗大使王愚在阿富汗《亚洲之心》等主流媒体发表署名文章，介绍中共十九届六中全会精神。王愚在文章中表示，全会系统总结了中国共产党的百年奋斗重大成就和历史经验，对中国和世界发展都具有重大意义。

中国驻蒙古国大使柴文睿日前接受蒙古国多家媒体采访，介绍中共十九届六中全会召开情况和重要意义。柴文睿重点宣介中国脱贫攻坚取得的重大胜利和环境治理取得的积极成果，指出中国共产党愿与各国各党坦诚交流与合作，中国愿同各国强化行动，在脱贫方面加强合作和经验交流，携手应对气候变化挑战，为构建人类命运共同体、携手建设美好世界作出新的更大贡献。

中国驻开普敦总领馆召开全会精神专题学习会。总领事林静说，全会通过的决议是一篇马克思主义的纲领性文献，“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。总领馆人员表示，将继续深入学习全会精神，进一步坚定信心，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（参与记者：姜俏梅、陈俊侠、于涛、王湘江、黄灵、李学军、汪平、蔡国栋、赵宇鹏、杨元勇、史先涛、吕天然、阿斯钢）

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