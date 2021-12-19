柬埔寨国家体育场内景。驻柬使馆供图

人民网曼谷12月18日电 （记者赵益普）18日，柬埔寨首相洪森宣布：由中国援建的柬埔寨国家体育场正式启用。柬埔寨国家体育场形似一艘巨轮，坐落于柬首都金边郊区，是中国政府迄今对外援助中规模最大、等级最高的体育场。该体育场于2017年4月4日开工建设，2021年9月12日正式移交，占地面积约16公顷，建筑面积约8公顷，可容纳6万名观众，将作为2023年柬埔寨东南亚运动会的主场馆。

在18日当天举行的启用仪式上，包括其他东盟国家在内20多国驻柬使节以及约2万名柬埔寨运动员、教练员、军人、学生和普通民众到场参加，柬埔寨年轻艺术家们还现场表演了柬埔寨传统歌舞和武术等节目。

洪森在仪式上表示，国家体育场是中国无偿援助柬埔寨规模最大的项目，但比项目更重要的是中国政府和中国人民对柬埔寨的心意。在中国的帮助下，柬埔寨第一次拥有了现代化的大型体育场，使我们有能力承办2023年东南亚运动会。中柬友谊坚如磐石、源远流长，没有任何人可以无视和破坏。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，2023年东南亚运动会将使亚洲乃至全球的目光聚焦柬埔寨，相信柬埔寨一定能把这次运动会办成展现国家形象、促进国家发展、振奋民族精神的盛典。中柬是好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。中方始终珍视中柬传统友谊，愿同柬方一道，不断丰富中柬全面战略合作伙伴关系内涵，给两国人民带来更多实实在在的利益。

今年9月，中国国务委员兼外长王毅在出席柬埔寨国家体育场移交仪式时表示，这座体育场是中国人民赠送给柬埔寨人民的一份珍贵礼物，必将成为中柬传统友谊具有象征意义的重要地标。

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