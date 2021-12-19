人民网布鲁塞尔12月18日电 （记者郑彬）日前，中国驻欧盟使团团长张明大使在离任前夕拜会了欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯、欧委会副主席兼欧盟外交与安全政策高级代表博雷利等欧盟机构主要领导人，并向欧盟各界发表了离任致辞。张明大使表示，中欧是伙伴不是对手，合作始终是中欧关系主流，中方愿同欧方一道，推动中欧全面战略伙伴关系行稳致远。致辞内容如下：

四年多来，我和我的同事们竭诚努力推进中欧全面战略伙伴关系。其间，有灿烂阳光，风和日丽，也有阴云密布，风雨交加。令人欣慰的是，中欧合作始终是取得重要收获，迈出新的步伐。临别之际，我谨对关心和推动中欧关系、支持和帮助我及使团工作的欧盟各机构同仁和各界友人表示诚挚的感谢。

习近平主席指出，中国和欧盟作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。在布鲁塞尔的工作让我对此感同身受。我有幸见证了中欧关系的发展，也遗憾双边关系经历了困难和波折。我依然相信，发展中欧关系符合双方利益，造福双方人民，惠及我们的世界。加强中欧互利合作顺应时代潮流；维护中欧关系不是可选项，而是必选项。为此，我始终认为，也殷切期待：

要坚持对中欧关系的正确认知。世界面临百年未有之大变局，中欧关系的环境和内涵都在发生变化。欧盟对华政策也在进行调整。1975年建交以来，中方始终从战略高度和长远角度看待中欧关系，对欧政策高度稳定而积极。尽管中欧间存在竞争，制度上也有不同，但双方的合作远大于竞争，共识远大于分歧，双方不是对手而是伙伴。做伙伴才能解决困难，做对手只能制造困难。中欧全面战略伙伴关系是中欧关系的唯一正确定位。双方应秉持正确相互认知，夯实互信，回归合作正道。

要坚持中欧互利合作的主基调。中欧经济总量占世界三分之一，人口总和占世界近四分之一，双方有着广泛共同利益和巨大合作需求。经过多年努力，双方已建立起70多个各领域合作对话机制。在疫情下，中欧贸易额逆势增长，中国成为欧盟最大贸易伙伴，欧盟成为中国第二大贸易伙伴。双方是彼此的机遇而不是挑战，互利合作始终是中欧关系的主基调。世界足够大，容得下更好的中国和更好的欧洲。中欧作为两大市场有一千条理由把关系搞好，没有一条理由把关系搞坏。双方应共同反对零和博弈，反对保护主义，反对隔绝脱钩，共同推动疫后全球复苏和发展繁荣。

要坚持共举多边主义的旗帜。坚持和维护多边主义是中欧共识也是共同责任。双方应共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章和宗旨原则为基础的国际关系基本准则。共同维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，构建开放型世界经济，加强应对气候变化、生物多样性、可持续发展等对话合作，继续联手办大事、办好事，为国际社会提供更多的稳定性和正能量。

要坚持沟通对话妥善管控分歧。中欧历史文化、社会制度、发展阶段不同，有分歧不奇怪，有困难也不可怕，中欧关系就是在不断克服困难中向前发展的。只要加强沟通协调，防止误解误判，坚持尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，避免单边行动和强加于人，分歧就能得到化解或管控，而不至变为冲突和对抗。中欧悠久的文明会给予我们足够智慧妥处分歧，和而不同。

我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。虽然离开布鲁塞尔，无论何时何地，我都会怀着希望远远地观察中欧双方如何面对挑战，赢得挑战？如何创造希望，实现希望？相信中国和欧盟的明天会更美好，中欧关系的明天会更美好！

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