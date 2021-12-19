新华社阿布扎比12月18日电（记者苏小坡）世界短池游泳锦标赛18日在阿联酋阿布扎比继续进行，奥运冠军李冰洁在女子800米自由泳决赛中展现强劲实力，一路领先以8分02秒90打破赛会纪录的成绩获得金牌，这是中国队开赛以来获得的第二金。

女子800米自由泳决赛，李冰洁是夺冠热门，她入水后就迅速取得领先，很快甩开其他选手一个身位以上，最终以8分02秒90的绝对优势率先触壁，夺得金牌，并且打破了世锦赛纪录。

李冰洁赛后表示，满意比赛结果，这也是她个人最好成绩，接下来的400米自由泳，会尽力去比赛，争取发挥出自己的最好水平。

女子100米自由泳决赛，中国香港选手何诗蓓延续开赛以来良好状态，以50秒98打破世锦赛纪录夺冠，这是她在本届世锦赛上获得的第二块金牌。

何诗蓓赛后说，很高兴获得第二块金牌，接下来的400米自由泳不是自己的强项，希望能够游出个人最好成绩。

女子200米仰泳决赛，彭旭玮前半程发挥不错，一直处在前三名，可惜最后时刻被对手超越，以2分03秒00获得第四名，与奖牌擦肩而过。

男子200米蛙泳决赛，覃海洋在游到50米时排名第二，之后被多人超越，最后时刻覃海洋全力冲刺，以2分03秒48拿到第5名。

女子50米蝶泳半决赛，奥运冠军张雨霏在第二小组出场，与瑞典名将舍斯特伦同组。25米转身后张雨霏稍稍领先，最后冲刺阶段舍斯特伦实现反超。最终，张雨霏以24秒97排名第三进入决赛。

张雨霏赛后表示，希望决赛能够游出让自己满意的成绩，争取本届比赛的第二块金牌。

短池游泳世锦赛是在25米长的泳池里进行的游泳世界锦标赛，由国际泳联主办，每两年举行一届，本届比赛原定于2020年12月举行，受新冠疫情影响延期一年。180多个国家和地区的上千名运动员参加这次为期6天的比赛。中国队此次共派出27名运动员，包括13名女运动员、14名男运动员。

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