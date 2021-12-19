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李冰洁：结果在意料之中，成绩比预想还好

2021年12月19日09:36 | 来源：新华网
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　　新华社阿布扎比12月18日电（记者苏小坡）奥运冠军李冰洁18日在阿布扎比举行的第15届国际泳联世界短池游泳锦标赛上，以8分02秒90获得女子800米自由泳冠军，为中国队赢得开赛以来第二金，并且打破了世锦赛纪录。

　　“比赛结果在意料之中，成绩比预想的还好，也是我个人最好成绩。”李冰洁赛后在混采区对记者说。

　　李冰洁在本届比赛还报名了400米自由泳，对于夺牌前景，她说：“抱一点希望，尽力去比吧，比出自己最好水平。”

　　谈到自己2021年的表现和明年的计划，李冰洁说：“我去年开始才恢复系统训练，对今年能够取得这些成绩还是比较满意的，明年希望在亚运会上能够有新的突破，争取多拿几块金牌。”

　　短池游泳世锦赛是在25米长的泳池里进行的游泳世界锦标赛，由国际泳联主办，每两年举行一届，本届比赛原定于2020年12月举行，受新冠疫情影响延期一年。180多个国家和地区的上千名运动员参加这次为期6天的比赛。中国队此次共派出27名运动员，包括13名女运动员、14名男运动员。

(责编：高歌、崔越)

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