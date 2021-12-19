当美国在世界上大谈“人权”的时候，那些死于美军枪口下的无辜民众的冤屈却无处申诉，这就是美国鼓吹的“人权”带给世界的残酷现实

今年8月29日，美军在撤离阿富汗前对所谓“极端组织”发动无人机空袭，导致阿富汗一个十口之家的3名成人和7名儿童死亡。事件真相公布后，引起人们极大愤慨。然而，就在人们苦苦等待美国政府给阿富汗人民一个交代之时，美国国防部近日公然表示，没有美军成员会因这次无人机空袭致平民死亡事件面临纪律处分。这一令人瞠目的结果足以体现出一个“战争成瘾”的超级大国面对战争责任时的傲慢、霸道和虚伪。

美国长期将“人权高于主权”“人道主义干预”等口号挂在嘴边，肆意对他国发动战争。但残酷的事实一再证明，美国发动的战争带给他国人民的只有痛苦，带给世界的只有人道主义负担。1999年3月，以美国为首的北约开始对南联盟进行狂轰滥炸，50多天内，轰炸次数1.2万次，投下1万多吨炸药，发射3000多枚导弹，造成数以千计的无辜平民惨遭杀害，无数家庭亲人离散。美国长达20年的阿富汗战争，导致4.7万多名阿富汗平民以及6.6万至6.9万名阿富汗军警丧生。在叙利亚，仅2016年至2019年期间，有统计死于战乱的平民就达3万多人，其中美国领导的联军轰炸直接致死3833人，有半数是妇女和儿童。冰冷的数据背后，是不计其数的人间惨剧，是数代人难以摆脱的心灵伤痛。这些都是美国以强权践踏人权的铁证。

“现在，我不再喜欢蓝天，而开始喜欢灰色天空，因为天空晴朗后，无人机就会回来，我们又会生活在恐惧中。”2013年10月，巴基斯坦14岁男孩竹拜尔在美国国会控诉美军罪行。一年前，他目睹美军无人机杀害了自己的祖母。这是2001年以来美军在其他国家发动的超9万次空袭中的一次，这些空袭导致约4.8万名平民丧生。据美国媒体报道，仅美军对叙利亚拉卡市发动的所谓“史上最精确的空袭”，就导致1600名平民被炸死。然而，被披露的平民伤亡事件只是冰山一角，还有不少严重的伤害平民事件被美军有意掩盖了起来。据《纽约时报》报道，美军2019年3月在叙利亚巴格兹镇的一次空袭导致64名平民死亡，以美军为首的联军事后用推土机推平了轰炸现场。当美国在世界上大谈“人权”的时候，那些死于美军枪口下的无辜民众的冤屈却无处申诉，这就是美国鼓吹的“人权”带给世界的残酷现实。

美军在他国投下的每一枚炸弹，给他国人民带去的都是血和泪。美国为发动战争给出的各种说辞，不过是逃避战争罪行的幌子，“维护人权”从来不是美国对外动武的真正驱动力。美国学者罗伯特·基欧汉指出，自“9·11”事件以来，美国进入了一个以极力使用前所未有的政治和军事权力为特征的新时期。只要认为哪里威胁其霸权私利，哪里有战略利益可图，美国就将战争铁拳挥向哪里。由此带来的可怕人道主义灾难，总是由其他国家来承担。

在美国的政治词典里，“霸权”高于“人权”。然而，美国以所谓“民主”“人权”为借口在世界上恣意妄为的时代已经结束。对美军在世界各地滥杀无辜平民的战争罪行进行调查追责是国际社会的责任。我们相信，正义或许会迟到，但绝不会缺席。

《 人民日报 》（ 2021年12月19日 03 版）

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