新华社都柏林12月18日电（记者张琪）爱尔兰卫生部17日晚发布公报说，该国当日新增新冠确诊病例3628例，其中约35%为奥密克戎毒株感染病例。为防止该毒株在圣诞节和新年期间进一步扩散，爱尔兰政府宣布一系列新防疫措施。

爱尔兰总理马丁17日在向全国宣布新防疫规定时说，研究表明，奥密克戎毒株的传染性数倍于德尔塔毒株，仅几天之内，爱尔兰新增新冠确诊病例中就有三分之一以上是奥密克戎毒株感染病例，预计爱尔兰境内的新冠感染病例将大幅增多。

爱政府当日指出，从本月20日起至明年1月30日，该国所有餐馆、酒吧除外卖和送货服务外，于晚上8点后停止营业；晚8点后不得在公共场所举行室内活动；日间室内活动人数不得超过1000人或超过活动场所接待能力的50%；室外聚集活动的人数不得超过5000人或超过活动场所接待能力的50%。

依据新防疫措施，新冠感染病例的密切接触者，如接种加强针疫苗超过一周以上，须居家隔离5天并接受3次抗原检测；倘若没有打过加强针，须居家隔离10天，对其进行病毒检测的具体要求待定。此外，爱政府还建议，从本月20日起，所有入境爱尔兰的旅客自抵达之日起须连续5天每日接受一次抗原检测。

据爱尔兰卫生部发布的数据，截至17日，该国累计新冠确诊病例达644143例；截至15日，累计报告新冠死亡病例5835例。

(责编：高歌、崔越)