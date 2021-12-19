本报曼谷12月18日电 （记者赵益普）12月16日，泰国玛希隆大学附属诗里拉吉医院、泰国国家广播和通信委员会与华为泰国公司在位于曼谷的诗里拉吉医院联合启动了5G（第五代移动通信技术）智慧医院项目。

泰国总理巴育、泰国数字经济和社会部部长猜武、中国驻泰国大使韩志强以及企业代表等出席了启动活动。巴育在启动活动上说，该项目是推动5G等数字技术在泰国医疗领域应用的第一步，将为患者提供方便快捷的医疗服务，并显著减少医务人员的工作负担。泰国将以诗里拉吉医院作为试点项目来规划未来智能医院蓝图。

据介绍，该项目将引入华为的5G、云和人工智能等技术，从5G救护车入院、人工智能辅助诊断，到出院后的远程医疗，帮助诗里拉吉医院服务流程实现全面智能化转型。该项目是华为在东盟地区首个正式启动的5G智慧医院项目。目前，诗里拉吉医院已与华为合作启动5G便携医疗箱、5G移动诊疗车等试点，预计明年将共同孵化30项5G医疗应用，并推广至全泰医疗行业。

《 人民日报 》（ 2021年12月19日 03 版）

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