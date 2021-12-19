本报记者 陈尚文

12月17日，由国际儒学联合会主办的亚洲和合文明论坛以视频会议形式举行。来自中国、日本、泰国和斯里兰卡等国家和地区的与会嘉宾相聚云端，围绕“增强亚洲文明互鉴、促进亚洲共同发展”这一主题进行了深度交流，表达了共扬和合文明理念，携手为亚洲和世界和谐繁荣贡献智慧与力量的共同心愿。

国际儒学联合会会长刘延东发表主旨演讲指出，当今世界正处于新的历史十字路口，既充满无限希望，又面临严峻挑战。以和合理念增进互信、凝聚共识、激发合力，是应对共同挑战、走向美好未来的文明之力。面向未来，亚洲各国应传承传统，从历史文化中发掘“合美”，以宽广胸怀欣赏不同文明对全人类共同价值内涵的探索实践；应立足当下，从亚洲人民的殷切期盼中寻求“合力”，弘扬亚洲特质的相处之道，拉紧相互尊重、互学互鉴的人文纽带；应着眼未来，从亚洲发展前景中寻求“合作”，推动“一带一路”高质量发展，为全球繁荣和谐注入亚洲活力，为构建亚太命运共同体和人类命运共同体作出新的更大贡献。

日本前首相福田康夫认为，当前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，国际关系变得更加复杂多变，全球气候变化等挑战不断加剧，在此背景下，对话与交流的重要性、构建人类命运共同体的重要性愈发凸显。不久前，中国共产党召开十九届六中全会，会议通过并发表了新的历史决议，其中涵盖了生态文明、构建人类命运共同体等内容，正是中国智慧的重要体现。他呼吁，世界各国应以和平为前提，在肩负起自身责任与使命的同时，为携手克服危机与挑战贡献自身智慧、加强国际合作。

应对共同挑战、迈向美好未来，既需要经济科技力量，也需要文化文明力量。泰国公主诗琳通表示，和谐与合作是文明最具创造力的力量之一，以真诚沟通、互学互鉴增进理解信任、求同存异，对于所有文明的繁荣发展至关重要。在她看来，语言是了解和探索他国文化的重要载体和渠道。“我一直对学习语言非常感兴趣，尤其是中文。大约30年前，我已经开始致力于推动泰国关于中国语言文化的研究了。”以泰中两国为例，在泰国，在孔子学院的支持下，中文融入泰国从小学到大学的系统性教育中；在中国，一些教育机构也在教授泰语和泰国文化。这为推动泰中人文交流与互鉴发挥了重要作用。

斯里兰卡国会前副议长蒂兰加·苏马蒂帕拉说，2000多年前古丝绸之路的出现，建立了联通亚洲与外部世界的重要渠道，推动多元文明交融，商业繁荣发展。8年前，中国提出共建“一带一路”，从倡议到共识到行动，不仅加强了沿线国家和地区的经济互动，增进了文明互鉴，也为人民带来了实实在在的福祉。相信以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心，丝路精神的传承与发展将对推进沿线国家和地区发展发挥持续深远作用。

北京大学燕京学堂院长袁明认为，面向未来，相信并期待典雅、敦厚的中华文明和亚洲文明，将不断传承，给世界带来更多的惊喜和滋养。国际儒联副理事长、清华大学国学院院长陈来认为，中华文明的思想理念与全人类共同价值有密切关系，中华文化中“仁”的理念表达了全人类共同价值的道德基础。

与会嘉宾一致认为，唯有维护和平友好的睦邻关系，才能为通力合作营造条件、凝聚共识，也只有在合作共赢的基础上，才能真正实现文明的和谐与人类的可持续发展，这不但是解决亚洲发展问题的思路，也是面对人类共同未来的智慧。

《 人民日报 》（ 2021年12月19日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)