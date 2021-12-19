本报记者 程是颉

平坦畅通的公路、汽笛声声的港口、绿色清洁的能源项目、蓄势待发的产业园区……从北部巍峨高耸的喀喇昆仑雪山，到南部湛蓝的阿拉伯海，贯穿巴基斯坦南北的中巴经济走廊，正呈现蓬勃的发展生机。作为共建“一带一路”的标志性项目，中巴经济走廊2013年启动建设，2015年明确了以中巴经济走廊为中心，以瓜达尔港、能源、交通基础设施、产业合作为重点的“1+4”合作布局。8年来，中巴经济走廊建设取得重大进展，为巴经济可持续发展提供了助力，为巴基斯坦人民带来了实实在在的好处。

互联互通推动民生改善

喀喇昆仑公路二期赫韦利扬至塔科特段高速公路，是卡车司机伊斯拉尔最常行驶的路段。“这条路承载着人们对生活的美好期待。”在伊斯拉尔看来，这是一条安全路，也是一条致富路。昔日，这条路线在西北部的崇山峻岭中穿行，狭窄险峻，事故多发，开车走一趟下来需要近6小时。如今，这道交通难题已经解决。在全长118公里的高速公路上，修建了主线桥梁105座、天桥11座、涵洞464道、隧道6座，道路宽敞平缓，开车单程时间缩短至不到2小时，运输安全和效率大大提升。

在芒果之乡木耳坦，随着白沙瓦—卡拉奇高速公路苏库尔至木尔坦段正式通车，巴基斯坦中部南北交通大动脉被打通，当地交通状况得到极大改善。新一季芒果在两地间的运送时间从11个小时缩短至4小时左右，颠簸带来的农产品损耗也大幅降低。新公路还为当地招商引资提供了便利。最近，果农们翘首以盼的果汁浓缩厂正在筹建，下一季采摘的鲜果更加不愁卖、不愁运。

作为中巴经济走廊龙头项目，瓜达尔港如今也有了新发展。去年以来，瓜达尔港拓展业务范围，首次系统开展阿富汗货物中转业务、首次开展液化石油气业务、首次实现商业化运营，创造了多个“第一”，为当地经济发展注入了新的动力和活力。

今年7月，依托港口独特的区位优势和联通作用，瓜达尔自由区集中开工建设了瓜达尔化肥厂、瓜达尔展销中心、瓜达尔润滑油厂等一系列产业项目。此外，中巴经济走廊框架下的新瓜达尔国际机场、瓜达尔医院等民生项目也在有条不紊地建设着。

巴基斯坦规划、发展与特别项目部部长阿萨德·奥马尔表示，交通基础设施的互联互通激发了巴经济、社会、民生各领域的内在活力。巴中双方将加强合作，带动更大规模的对巴投资，促进巴经济加速发展。

清洁能源助力绿色发展

11月20日，中巴经济走廊首个水电投资项目卡洛特水电站顺利完成导流洞下闸，正式启动水库蓄水，为后续发电机组有水调试奠定基础。

“水坝建设几年来，山翠绿，水清澈。我们的生活更便利了，生态环境保护得更好了。”海德尔一家是卡洛特水电站库区移民。他说，大家都期待水电站尽快建成，带来更清洁也更便宜的电能。此外，随着工程的开发推进，水电站所在的吉拉姆河流域下游地区灌溉效率将得到提升，航运条件会大大改善，水旱灾害预计也将减少。

近些年来，中巴能源领域合作进展迅速，缓解了巴电力短缺的发展瓶颈，同时为巴开发清洁能源带来了新理念、新技术和新投资。目前，中巴经济走廊框架下已建成风电项目总装机容量30万千瓦，太阳能项目总装机容量40万千瓦。卡洛特水电站、苏吉吉纳里水电站建设进展顺利，科哈拉水电站项目已完成四大特许经营协议签约，将于近期正式开工建设。

在巴基斯坦西南部茫茫戈壁上，一排高大的输电铁塔延伸向远方，这是全长近900公里的默蒂亚里—拉合尔正负660千伏直流输电工程。这一工程运用了世界上最先进的直流输电技术，于今年9月正式投入商业运营，是巴国内电压等级最高、输电容量最大、输送距离最远的输电项目。巴能源部部长爱资哈尔表示，该项目有利于提高巴国家电网的稳定性和输电能力，进一步改善巴电力供应状况。

巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心主任沙基勒·拉迈表示，发展清洁能源是应对气候变化的重要举措。在中巴经济走廊框架下，多个清洁能源项目不仅采用了国际领先的技术，还引入最高等级的环保建设标准，展现了中国在应对气候变化领域的技术实力和责任担当，为巴绿色发展提供了重要帮助。

人才交流促进民心相通

10月25日，地铁司机尼萨尔驾驶末班列车稳稳停靠在站台，标志着拉合尔市轨道交通“橙线”项目的首年运营顺利收官。一年来，“橙线”累计运送乘客超2000万人次，累计行驶里程超过1200万公里，一批本地交通运输管理和专业技术人才在这里成长，成为项目运营的中坚力量。

“‘橙线’改变了拉合尔市民的生活，更改变了我的生活。能成为其中一员，我除了倍感荣幸，更多的是一份沉甸甸的责任。”尼萨尔说，中国企业不仅带来先进的技术和设备，还致力于本地化，培养了一批本土专业人才，增强了当地自主发展地铁交通的能力。

从独当一面的巴方路桥施工项目经理，到技术精湛的巴方专业技术工人，再到刚从大学毕业、进入电厂实习的巴方电气工程师……在中巴经济走廊项目规划、施工、运营的过程中，中国企业积极推进人才属地化管理，不仅开设技术讲座和技能培训课程，还与巴方同事积极沟通交流、互通有无，让双方员工理解更深入，工作效率大幅提升。

巴基斯坦总理中巴经济走廊事务特别助理哈立德·曼苏尔表示，随着巴中经济走廊建设进入高质量发展新阶段，掌握新技能的本地人才将更好推动产业园区建设，为巴打造工业和制造业中心。目前，依托走廊基础设施发展和人力资源培养，拉沙卡伊特别经济区等走廊框架下的产业园区正在规划建设，预计将吸引更多外资投入，创造大量本地就业，为推动巴基斯坦工业化进程作出贡献。

“共建‘一带一路’倡议是全球经济合作的典范，巴中经济走廊为巴基斯坦的未来带来了希望。”巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，巴基斯坦政府坚定致力于加快推进巴中经济走廊建设，愿同中方共同努力推动巴中全天候战略合作伙伴关系不断深入发展，为两国人民创造更加美好的未来。

（本报伊斯兰堡12月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月19日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)