新华社华盛顿12月18日电（记者杨士龙）中国驻美国大使秦刚17日接受《科学与外交》杂志执行主编、国际事务与科学外交部主任蒙哥马利采访时表示，中美应携手应对全球性问题，共同管控新兴技术带来的风险。合作能为两国人民创造更大福祉，也能使全人类更好应对充满未知的未来。阻碍合作，包括对中国科学家和留学生的种种限制，将损害双方的利益。

中国驻美国大使馆网站刊登了采访全文。秦刚说，建交40多年来，中美关系历经风雨，取得历史性发展。虽然社会制度、历史文化、发展阶段都不相同，我们愿同美方共同努力，相互尊重，和平共处，合作共赢。

他指出，中美科技交流合作曾为推动两国关系健康发展发挥过重要作用，是中美关系的重要组成部分。40多年来，两国在《中美科技合作协定》框架下的合作覆盖了卫生健康、气候变化、生态保护和核安全等领域。

秦刚表示，当今的中国外交的目标是维护世界和平，促进人类共同发展。我们更加注重科学技术在外交中的重要作用。例如在航天领域，中国愿同世界各国在相互尊重、开放包容、平等互利的基础上，开展航天领域国际合作。他说，气候变化是人类共同挑战，需要各国携手应对。中美在气候变化领域存在巨大合作空间。

秦刚指出，南南合作是发展中国家互相帮扶、互利共赢、共同发展的重要手段。中国非常愿意同广大发展中国家开展科技领域的交流合作。

他介绍，根据合作国的实际需求，中方主要采取了三方面举措：一是将我们的成熟和适用技术与合作国分享，进行本土化应用，促进合作国的经济发展。二是我们与合作国共建联合实验室，在农业、广播电视、清洁能源等多个领域开展联合研究。三是举办适用技术研修班、推动青年科学家交流等。

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