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俄罗斯宣布正式退出《开放天空条约》

2021年12月18日21:37 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科12月18日电（记者黄河）俄罗斯外交部18日发布公告，宣布俄自当日起正式退出《开放天空条约》。

　　公告说，俄方被迫退出《开放天空条约》，美国应承担全部责任，美国单方面破坏条约的真实目的是挑起“军备竞赛”。

　　公告对过去20年俄方执行条约的情况进行了回顾，称俄罗斯是在所有缔约国中执行观测任务数量最多的国家，各缔约国在俄方领土共进行了1580次侦察飞行。

　　公告说，俄方认为，条约过去富有成效的实施表明，它是缔约国之间加强信任和安全的良好工具，并为客观、公正地评估参与国的军事潜力和军事活动创造了更多机会。然而，条约最终成为美国国内政治斗争的牺牲品。美国退出条约已经破坏了各国利益，是造成《开放天空条约》体系崩溃的始作俑者。

　　公告还说，俄方尊重条约其他缔约国继续执行条约的决定，希望各方进行建设性和富有成效的合作。

　　2020年5月，时任美国总统特朗普指责俄罗斯违反《开放天空条约》，美国国务院随即向该条约其他缔约国通报退约决定。同年11月，美国宣布正式退出条约。今年1月15日，俄罗斯决定开启退出《开放天空条约》的国内程序。6月7日，俄总统普京签署退出《开放天空条约》法律草案。

　　《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约缔约国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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