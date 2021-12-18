新华社北京12月18日电（记者孙楠）“大爱无国界——乡村振兴，健康先行”国际义卖活动开幕式18日在北京举行。国务委员兼外长王毅和夫人钱韦，160余位外国驻华使馆、国际组织驻华机构、有关企业代表等以线上线下相结合的方式出席。

钱韦在致辞中说，“大爱无国界”这项有温度、接地气的公益活动已走过12个年头，开出友谊之花，结出累累硕果，为中国脱贫攻坚事业作出积极贡献。“大爱无国界”不仅给边远山区带去物质条件的改善，更告诉当地民众，在开创美好生活的道路上，我们和他们心连着心。今年义卖活动的善款将用于为云南省金平县人民医院更新体检设备，为麻栗坡县妇幼保健院添置专用设备，让乡村百姓享受更好的医疗服务。

阿塞拜疆驻华大使杰纳利代表外国驻华使团致辞，感谢中国外交部连续多年举办“大爱无国界”活动，为世界各国人民和不同文化相互交流提供了重要平台，也为中国脱贫事业和实现全面建成小康社会目标作出重要贡献。

嘉宾们共同见证了“云义卖”活动的正式启动。“云义卖”在天猫平台设立“帮一把消费帮扶旗舰店”专题网页，将持续一周时间。

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