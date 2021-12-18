本报记者 李嘉宝

近期，伊朗核问题全面协议相关方正在奥地利维也纳举行第七轮会谈。专家指出，维也纳会谈重启本身释放出积极信号，表明各方仍有对话意愿。但鉴于美伊分歧巨大，伊核协议前景仍面临诸多不确定性。

会谈一波三折

本轮伊核协议会谈自11月29日启动以来一波三折。各方在谈判之初曾展现乐观情绪。据伊朗国家电视台报道，伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里曾介绍，第一天的会谈是“建设性和有益的”。随着谈判进行，伊朗与美欧矛盾凸显，陷入相互指责中。会谈一度于12月3日休会，并于9日继续进行，但紧张气氛仍难消除。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，巴盖里12月12日再次重申，美国要想重返伊朗核问题全面协议，最重要的条件是解除对伊朗的非法制裁。同日，在英国利物浦举行的七国集团外长会上，英国外交大臣和德国外长措辞严厉地抨击伊朗在谈判中的态度。另据法新社12月14日报道，美国国务卿布林肯正在与盟友准备“替代方案”，以防伊核协议谈判失败。

舆论普遍担忧，伊核协议谈判又将走向老路。伊核协议自2015年达成以来挑战不断。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁，使伊核协议陷入困局。美国拜登政府上台后，多次表示愿意“重返”伊核协议。今年4月至6月，伊核协议相关方在维也纳举行了六轮会谈，但未取得实质性成果。

美伊立场相左

第七轮伊核协议会谈休会期间，美国又一次向伊朗挥起制裁大棒。12月7日，美国财政部宣布将伊朗8名个人和4个实体列入海外资产控制办公室的制裁名单。伊朗外交部发言人哈提卜扎德当晚在社交媒体上发文回应称，美方没能明白极限施压与外交突破是相互矛盾的。美方升级制裁不会为伊朗核问题谈判创造更多筹码，也绝不是严肃的态度和善意的举动。

据《纽约时报》等美媒披露，美国政府正在考虑与伊朗签署一份临时协议，旨在通过解除有限数量的制裁换取伊朗停止部分核活动，为后续谈判争取时间。伊朗外交部则表示，谈判不会达成所谓“临时协议”，也不会以“分步走”方式重回伊核协议。

“维也纳会谈的核心是美伊恢复履约问题。”中国社会科学院西亚非洲所研究员余国庆对本报说，从目前的会谈情况看，伊朗坚决要求美国及欧盟国家取消对伊制裁，美国则要求伊朗继续履行伊核协议规定，限制或冻结相关核研制活动。美国提出新协议还需要加上限制伊朗的导弹技术及地区活动，这是伊朗不能接受的。伊朗反对美国把新议题塞进谈判中，认为谈判目的旨在恢复2015年的伊核协议，而非重新起草一份新协议。

美应展现诚意

分析人士指出，美国在伊核问题上出尔反尔，导致伊朗对美方缺乏基本信任。余国庆认为，“解铃还须系铃人”。美国单方面宣布“退群”，使伊核协议遭到严重破坏。美国理应也必须率先行动，解除对伊朗的非法单边制裁，以实际行动重新获得国际社会的信任，伊朗则应在此基础上恢复履行核领域的承诺。

联合国秘书长古特雷斯近日呼吁，中东国家应共同努力，将创建一个没有核武器或其他大规模杀伤性武器的中东地区的愿景变为现实。对于伊核协议，他表示，恢复对话是重要的一步，各方必须确保这一宝贵工具保持有效。

“伊核协议是国际核不扩散机制的重要一环。有关各方尽快恢复履约，有利于防止核技术向中东扩散，限制地区国家核竞赛，维护地区局势总体稳定，也能改善伊朗与海湾阿拉伯国家的紧张关系。”余国庆说，“即使本轮会谈暂时达不到既定目标，只要各方愿意保持积极的对话态度，继续设置下一步会谈程序，伊核协议的前景还是值得期待的。”

(责编：胡永秋、杨光宇)