本报记者 张 红

中国海洋发展研究中心研究员 王晓鹏

中国现代国际关系研究院军控研究中心主任 郭晓兵

中国人民大学中国对外战略研究中心主任助理 王 鹏

最近，美国国防部公布了有关美军部署的“全球态势评估”报告非保密内容。报告显示，印太地区是美军部署的优先地区，为的是应对所谓中国“步步紧逼的挑战”。华盛顿的一个突出动作是，强化在关岛与澳大利亚的军事存在。“美军方的有关报告充分暴露了美方将印太军事化，不遗余力围堵、遏制中国的真实意图。”中国外交部发言人赵立坚表示。目前，美国的印太战略呈现出怎样的特点？美国高调军事施压的目的是什么？这张围堵中国的“军事网”在实际编织过程中有哪些困难？美国推进印太军事化将给地区和世界安全局势带来怎样的影响？本报邀请3位专家进行深度解读。

美国当前的印太战略呈现出怎样的特点？

近日，美国国防部发布“全球态势评估”报告，建议美国在印太地区与盟国和合作伙伴开展更多合作，以遏制中国潜在的“军事侵略”和来自朝鲜的威胁。具体举措包括：为军事伙伴关系活动寻求更大区域准入能力；加强在澳大利亚和太平洋岛屿的基础设施建设；在澳大利亚轮换部署军机；在韩国永久驻扎一个攻击直升机中队和一支炮兵部队。此外，美国国会众议院近日正式表决通过的《2022财年国防授权法案》也聚焦中国。拜登政府要求今年为“太平洋威慑计划”拨款50亿美元，而法案实际拨付71亿美元。

王晓鹏：美国当前的印太战略呈现出两大特点。一，客观上讲，美国当前的印太战略继承了前两届政府的印太布局，即奥巴马时期的“亚太再平衡”与特朗普时期的“印太战略”，将印太战略视作美国维系其全球霸权与西方式全球治理模式的主要着力点。二，美国正在印太地区构筑一个差序盟友伙伴体系。这个体系呈现出“车轮状”特点，以美国为主轴，日本为轮辐，其他各国为辐条。

郭晓兵：美国的战略重心转向印太，试图以一体化威慑战略对付中国。所谓一体化威慑，是指政经军事外交各个方面的一体化，也是指陆海空天网核导人工智能等各种手段的一体化，还指美国与其小伙伴军事合作的进一步一体化。其核心就是统筹运用各种手段开展大国竞争。

王鹏：美国目前的印太战略有明显特点：第一，强化与盟友的战略互动。第二，引入印太地区外部的力量，如英国、欧盟等，加入到印太地区，强化对华围堵。

美国在全球大肆炫耀武力，对其他国家搞军事施压的目的是什么？

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布的2020年全球军费开支趋势报告显示，美国军费开支常年高居世界第一，即使面临经济危机和财政困难，其2020年军费仍比上年增长4.4%，在全球军费总支出中的占比接近40%。美国反战组织“粉色代码”发布的报告显示，过去20年，美国及其盟国平均每天投下40多枚炸弹和导弹，造成难以计数的人员伤亡。美国《洛杉矶时报》评论指出，美国陶醉于自己在冷战之后的强权里，自私地专注于自己的政治和利益。

郭晓兵：美国的全球战略目标就是争夺霸权，维护霸权，也就是维护自封的全球领导地位。对于任何可能威胁其优势地位的对手，它总是不择手段实施打压，对苏联，对日本，都是如此。在每次打压的时候，它会从竞争战略的视角出发，扬长避短，或者发动战争，或者搞军备竞赛，或者经济施压，或者打舆论战，什么手段有效就用什么手段。与中国相比，美国在军事领域有着明显优势，所以它大打军事牌，要把竞争引入它熟悉和擅长的领域。

王晓鹏：当前，以美国为首的西方对其旧有的全球治理模式抱残守缺，其治理思想仍然是以冷战思维和零和博弈意识为底色的。因此，美国惯于使用军事威慑乃至战争手段解决其口中的“大国对抗”问题。其根本目的在于，以军事手段为先导，综合各种手段对中国的发展进行全方位迟滞和阻遏；以军事合作为切口，挑动地区热点争端并裹挟地区国家上美国战车。

王鹏：这符合美国一贯行为模式：抢占道义制高点，将打压对象置于道义上、法理上不利地位；以“民主”等意识形态口号拉拢盟友，巩固统一战线；加强军备投资，挑起军备竞赛，逼迫对手跟进。

美国编织围堵中国的“军事网”，其盟友会为美国“火中取栗”吗？

有美国防务专家指出，非保密版本的评估报告不涉及对美军在亚洲军力的重大调整，这表明，美国想要在“遏制中国”的同时又维持在其他地区的影响力，或将面临资源分配、平衡的挑战。而且，考虑到美国现在军事力量资源相当有限，拜登政府的安全战略将会进一步凸显盟友的作用，鼓动区域内主要伙伴国家“冲锋陷阵”，所以此次报告的另一个目的，自然就是给这些国家“画饼”，但效果如何，还有待验证。

王鹏：第一，美国自身财力有限，无法像冷战后期那样对苏联开展高强度军备竞赛，并以此耗垮苏联。这一招对中国不好用，甚至有反噬自身的危险。第二，美国盟友共同遏制中国的动机、动力，比当年协同美国共同围堵苏联的动机、动力要低。美国盟友多数和中国并无安全冲突，有很多甚至视中国为主要的经贸合作伙伴或最重要的出口市场。第三，中国的合作共赢对外开放政策有利于中国团结国际社会。中国没有采取苏联以武力强行逼迫他国就范、纳入势力范围的做法，因此能够得到国际社会的欢迎和支持。

郭晓兵：美国的小伙伴虽多，但各有各的小心思。日本贴得近是为了“借船出海”，借这个机会发展自己的进攻力量，从而摆脱二战战败国身份，走向所谓“正常国家”。一旦有了战略武器，日本是往西瞄准，还是往东瞄准，美国人也未必能准确预测。澳大利亚不问是非，一路跟着美国猛冲，是为了购买安全保险，确保危难时美国能帮它一把。但保险要有度，现在它的武器采购计划完全超出其合理安全需求，在国内也有很大争议。韩国重心仍在半岛，不太可能跟着美国在印太到处插手。东南亚国家希望和平与发展，担心大象打架，不愿意选边站。菲、泰虽说是美国盟国，但因为美国热衷于干涉他国内政，它们与美国的关系疙疙瘩瘩，并不和睦。所以，美国偷偷摸摸搞的美英澳三方安全倡议（AUKUS）只有三个盎格鲁—撒克逊国家。此外，美国是“十根指头摁跳蚤”，虽说是战略重心转移，其实哪里都不想放弃，哪里都不想吃亏，在东欧不忘怼俄罗斯，在中东不忘摁住伊朗。在亚洲打压中国用力过猛，副作用很严重，美国最近开始有适度纠偏的迹象了。

王晓鹏：美国面临两方面困难。首先，美国当前的综合实力与其战略野心严重不相匹配。宏观上看，美国妄图在欧洲和亚太“两线拱火”，同步遏制俄罗斯和中国，这就与美国的印太布局产生了结构性矛盾；微观上看，美国重启岛链部署，构筑印太军事基地网，海空兵力不敷调配。另外，美国欲实现其全球战略目标，离不开盟友与伙伴的紧密配合。然而，美国近年来不断挑动各地区紧张局势带来的不确定性以及从阿富汗仓皇撤军等行为，让盟友对美国产生严重的不信任感，对美国“印太战略”的防范与戒备日益加深。

美国推进印太军事化将给地区和世界安全局势带来怎样的影响？

美国《国家利益》杂志援引美国传统基金会防务项目高级研究员达科塔·伍德的话说，美国平均每15年就卷入一场战争。从亚洲到美洲，从欧洲到非洲，美国的战争黑手伸向哪里，哪里便不得安宁。为维护自身霸权，美国维持着庞大的战争机器，甚至建立起遍布全球的军事基地网络。1945年以来，美国在70多个国家建立了近800个军事基地，不断强化全球军事存在。美国专栏作家大卫·韦恩在其著作《美国海外军事基地：它们如何危害全世界》中指出，美国的海外军事基地加剧了地缘政治紧张，实际上让世界和美国变得更加不安全。

郭晓兵：美国擅长打仗，也喜欢用军事手段三下五除二解决问题。所以它的战略重心在哪里，哪里就不得安宁。冷战之后的30年，中东是它的关注焦点，所以中东乱了30年。烂摊子收拾不了，美国屁股不擦就走人了。如今，美国要倚仗强大军力在印太另开新局，意味着30年来享受和平与繁荣的印太地区可能又要面临冲突风险了。美国自诩奉行的是“己之所欲必施于人”的“黄金法则”。但历史告诉我们，只要美国盯上了哪个地方，哪个地方就会平生无数不必要的战火，平添无数无辜的亡灵。印太地区的国家和人民对此不得不防。

王晓鹏：美国对印太的军事化举措将带来三大影响。其一，和平与发展仍是当今世界的主题，面对国际疫情与百年未有之大变局相互交织的时代背景，全人类理应聚焦合作抗疫与共同发展，然而美国的军事化举措将给这一进程蒙上厚重的阴影。其二，美国鼓吹“大国对抗”，挑动地区争端，强迫地区国家选边站，将给亚太地区一些本已趋稳向好的争端态势带来极大的不可预测性，冲突和对抗的风险再度回流。其三，在印太战略背景下，美国叫嚣“全球供应链重组”，将经贸问题政治化、军事化，将给全球良性贸易结构带来巨大冲击，对各国经济复苏造成极大负面影响，最终害人害己。

王鹏：美国推进印太军事化有三大影响：第一，刺激印太地区内的大国加强军备，使地区安全局势恶化。第二，使欧盟及北约在所属的欧洲—北美地区之外，找到新的利益切合点，以损害他国、其他地区安全为代价，强化欧盟和北约内部的团结。第三，加速印太乃至全球的分裂，利用所谓“民主价值观”，人为地将印太地区划分为围绕美国的所谓民主国家阵营，将中、俄、伊朗等国作为敌对目标。

(责编：胡永秋、杨光宇)