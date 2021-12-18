□ 贾平凡

自美国提出所谓“印太战略”以来，印太地区日益成为全球地缘政治和大国博弈的中心区域。在美国的煽动和带领下，印太地区军事化态势越发严峻起来。

美国动作频频：近期发布多份军方报告，毫不掩饰遏制中国的意图；不断升级在印太地区的军事基地群；频繁纠集盟友以所谓“南海航行自由”之名在南海东海耀武扬威；组建美日印澳四方机制和美英澳三方安全伙伴关系等“小圈子”，公然违反国际核不扩散体制的系列条约向澳私相授受核技术……美国在印太地区大搞军事化和军事挑衅，极大加剧了地区紧张氛围和军事冲突风险。

人口超过世界的1/2，经济产出接近全球的1/2，拥有7支世界上规模最大的常规军队，地区范围内有6个国家拥有核武器……作为“半个世界的中心”，印太地区局势的和平稳定对全球的发展繁荣至关重要。然而，一些国家就是见不得印太地区好，乐此不疲地玩弄挑拨离间、煽风点火、军事挑衅等不光彩的小伎俩。近年来，美国及其“跟班”频繁“秀肌肉”“亮拳头”，是在射出戕害印太和平发展大局的毒箭。

美国在印太拉帮结派、舞刀弄枪，其“司马昭之心”路人皆知。美国将中国“敌对化”，谋求以“脱钩”和对抗代替共存与共赢，持续触动中美关系的“压舱石”和“敏感线”。美国还拉拢地区国家在政治、经济、外交等方面随美转向，谋求在印太促成反华势力在军事战略上合体，共同围堵中国。

翻阅今年1月美国政府提前30年解密的《美国印太战略框架》，满眼都是“中国”“军事威胁”“确保优势”“打败敌手”等字眼。这充分暴露了美国就是印太地区和平稳定的破坏者、团结合作的搅局者、麻烦问题的制造者。

可笑的是，尽管处处挑动对立、煽动对抗，美国却费尽心机地粉饰其“印太战略”，标榜要建立一个自由、开放与繁荣的地区秩序。无论美国将自己的企图描述得多么“美好”，都无法掩盖其倚仗绝对军事优势地位，以美国利益优先、美国价值观为核心主导地区局势，利用域内外盟友和伙伴遏制“竞争对手”，最终维持其全球霸权的真实意图。

只是，这种冷战思维太不合时宜了。面对抗击疫情和经济复苏的共同挑战，印太地区人民需要的是疫苗和就业，不是火药和战舰。中国不仅是印太地区经济增长的主要驱动器，也是地区和平稳定的坚定维护者。中国和平发展实实在在惠及印太地区民众。美国渲染“中国威胁”，大搞军事“小圈子”，违背时代潮流，与地区国家愿望背道而驰，终将遭到地区国家的唾弃。

其实，“印太战略”也并非铁板一块，印太地区多数国家不愿被美国绑上反华战车。一方面，后疫情时代，伴随疫情反复和经济衰退，各国的日子都不好过，充当美国反华打手无益于解决本国各类民生问题；另一方面，无论是抗疫还是复苏经济，他们都离不开同中国合作。与中国搞军事对抗，不符合印太地区多数国家的利益。

作为全球利益交织最密集、互动最频繁、经济最活跃的地区，印太地区应成为各国互利合作的“大舞台”，而不是大国零和博弈的“竞技场”。

(责编：胡永秋、杨光宇)