新华社北京12月17日电 （记者冯歆然）由国际儒学联合会主办的亚洲和合文明论坛17日以视频会议形式举行。来自中国、日本、泰国、斯里兰卡等国家和地区的参会嘉宾相聚云端，围绕“增强亚洲文明互鉴、促进亚洲共同发展”这一主题进行了交流。

国际儒学联合会会长刘延东出席论坛并发表主旨演讲。国际儒学联合会理事长、日本前首相福田康夫，泰国公主诗琳通，斯里兰卡国会前副议长蒂兰加·苏马蒂帕拉等出席论坛并致辞。论坛由北京大学承办，北京大学校长郝平主持。

与会嘉宾认为，当今世界正处于新的历史十字路口，既充满无限希望，又面临严峻挑战。以“和合”理念增进互信、凝聚共识、激发合力正是应对共同挑战、走向美好未来的文明之力。面向未来，亚洲各国更应发扬文明传统，彰显亚洲智慧，维护和平繁荣的发展格局。

与会嘉宾认为，应传承传统，从历史文化中发掘“合美”，以宽广胸怀理解不同文明对全人类共同价值内涵的认识，欣赏不同国家对实现全人类共同价值的探索实践。应立足当下，从亚洲人民的殷切期盼中寻求“合力”，发扬相互尊重的文化价值，弘扬亚洲特质的相处之道，拉紧互学互鉴的人文纽带。应着眼未来，从亚洲的发展前景中寻求“合作”，推动“一带一路”高质量发展，为全球抗疫提供亚洲方案，为全球互联互通注入亚洲活力，为世界经济可持续复苏传递亚洲信心，为构建亚太命运共同体和人类命运共同体作出新的更大贡献。

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