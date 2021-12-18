据新华社北京12月17日电 12月16日，国务委员兼外长王毅同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话，双方重点就伊朗核问题交换了意见。

阿卜杜拉希扬通报了伊朗核问题全面协议恢复履约谈判在维也纳重启的最新进展，高度赞赏中方为推进谈判发挥的建设性作用。伊朗重视发展对华关系，愿同中方共同努力，促进双边各领域合作取得新进展。

王毅表示，伊核局势处在关键十字路口。中方欢迎各方在维也纳重启全面协议恢复履约谈判，赞赏伊方同意在以往谈判基础上向前推进，欢迎伊方与国际原子能机构就核设施监控达成共识，期待伊方继续以严肃认真态度推进恢复履约谈判。中方将坚定不移维护伊核问题的政治外交解决进程，推动谈判尽早取得成效。中方支持伊方的正当合理主张，反对动辄施压的错误做法。中方也支持伊朗继续与地区国家增进了解与互信，维护地区和平稳定。中伊是全面战略伙伴。不论国际和地区形势如何变化，中方都将坚定发展同伊友好关系。

《 人民日报 》（ 2021年12月18日 03 版）

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