本报记者 赵益普

柬埔寨南部贡布省的象山山脉间，甘再河激流奔腾。位于河流上游的甘再水电站厂房内，几名柬埔寨员工正在调试设备。“甘再PH2站4号机按计划完成调试，机组运行数据正常。”运行部操作员、23岁的柬埔寨姑娘亨索桑正在汇报调试结果。

由中国电力建设集团有限公司投资开发的甘再水电站，是柬埔寨首个以BOT（建设—运营—移交）方式引进的大型外资能源项目。自2012年8月商业运营以来，甘再水电站一直是首都金边电力供应的重要保障。

2020年，亨索桑毕业于柬埔寨工业技术学院电气工程专业，今年初正式入职甘再水电站。经过半年的培训和岗位实践，目前已成为一名技术娴熟的运行部操作员。亨索桑告诉记者：“甘再水电站管理规范，工作环境好，待遇也不错，能在这里工作是很多当地人的理想。”

运营水电站的甘再项目公司非常注重属地化人才培养。据介绍，2020年以来，甘再水电站不断扩大柬籍员工的招聘数量，并重点向技术型人才倾斜。在水电站的运营维护人员中，柬籍员工占比已经提升到了70%。

“水电站的很多操作规程、设备管理标准都是中文的，我就以此为教材，向中国同事请教，学习中文。”亨索桑向记者展示了自己的笔记，上面是她一字一句抄写的水电站设备使用、维护流程，不认识的字还标注了拼音，漂亮工整的字迹让同事们赞叹不已。

“学好中文，既有利于工作，也让我感到快乐。”亨索桑说。

疫情防控期间，亨索桑等一批技术骨干始终坚守在岗位上。得知部分柬籍员工吃不惯中餐，食堂为他们准备了青芒果鱼干沙拉等当地人喜爱的食品。对部分居家办公的柬籍员工，公司除足额发放工资外，还为他们定期邮寄防疫物资。

“为了确保水电站稳定供电，柬中员工都在默默努力。”亨索桑感慨，“我的中国师傅快两年没回中国了。疫情下共同坚守，我们亲如一家。”

作为共建“一带一路”项目，甘再水电站有力地改善了当地的供电状况。据介绍，截至目前，甘再水电站已连续安全生产3000多天，持续供电40多亿千瓦时，为柬埔寨经济社会发展提供了稳定的能源保障。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年12月18日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)