本报记者 王 莉

12月15日晚，“民主：全人类共同价值”国际论坛在北京闭幕。论坛由中共中央宣传部、国务院新闻办公室主办，中国社科院、中央广电总台、中国外文局承办，共分3个阶段举行。来自120多个国家和地区、20多个国际组织的500余名嘉宾，通过线上线下方式围绕“民主是全人类共同价值”“民主与国家治理”“民主的多样性”等议题，碰撞思想火花，共同探讨民主真谛，共商民主互鉴之道。论坛取得丰硕成果。

“真正的民主是在一国历史的土壤中生长的种子，由人民的共同愿望浇灌，并由该国的政治、文化、经济培育”

民主没有最好，只有更好。与会嘉宾认为，各国的民主根植于本国历史文化传统，成长于本国人民的实践探索和智慧创造，民主的形式丰富多样，没有放之四海皆准的模式。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，而不应该由外国指手画脚。

“虽然民主有共同的特征，但并没有单一的模式。”瑞士日内瓦外交与国际关系学院教授阿尔弗莱德—莫里斯·德·扎亚斯认为，有些国家号称该国民主是唯一可行模式，希望将自己的模式强加于别国，这违反了联合国宪章的宗旨和原则，也侵犯了人民的权利。

泰国暹罗智库主席洪风表示，民主是全人类共同的价值，不是西方国家的专利。如何看待世界五彩缤纷的政治文明，各国人民最有发言权。

马来西亚国会下议院前副议长翁诗杰表示：“民主实践在很大程度上受到各国历史文化的影响。任何国家试图将自己所谓的民主强加给他国，这本身就是不民主的。如果出于自私的地缘政治考量，通过军事手段强行推行，这无异于霸权主义。”

中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖认为，国际关系民主化意味着主权平等，反对强权政治和单边主义，由世界各国平等协商共同解决国际问题。要倡导通过对话和谈判，以和平方式解决分歧，要通过国际关系民主化，保障世界和平稳定，实现全人类共同价值，增进人类共同福祉。

柬埔寨皇家科学院国际问题研究所所长金平表示，每个国家都有自己的发展道路，一个国家民主不民主，这个国家的人民感受最真切、最有发言权。

“真正的民主是在一国历史的土壤中生长的种子，由人民的共同愿望浇灌，并由该国的政治、文化、经济培育。”巴基斯坦驻华大使莫因·哈克说，强行要求别国接受本国的制度和理念，有违民主精神。

“具有鲜明中国特色的全过程人民民主，是中国对人类政治文明发展进步所作的贡献”

中国的民主是全过程人民民主，人民当家作主是中国民主的本质和核心。全过程人民民主是中国共产党团结带领人民追求民主、发展民主、实现民主的伟大创造，是党不断推进中国民主理论创新、制度创新、实践创新的经验结晶。与会人士认为，中国民主破除了西方民主“唯一论”“普世论”，为丰富和发展人类政治文明贡献了中国智慧、中国方案。

塞浦路斯欧洲大学前校长科斯塔斯·古利亚莫斯表示，不会有完全相同的民主制度，也不会有一个适合所有国家的民主模式。中国民主汇聚了人民的智慧和力量，具有鲜明的中国特色。

“中国的民主适合中国的发展实际，具有高度的制度优越性。”大连理工大学马克思主义学院澳大利亚籍教授罗兰·博尔说。

西安外国语大学白俄罗斯籍专家达莎表示，中国坚定不移推进全过程人民民主，推动了国家发展，促进了社会进步，实现了人民幸福。“在这一方面，中国为其他国家树立了榜样。”

多次访问中国的俄罗斯科学院哲学研究所研究员布罗夫结合自己的所见所闻表示，“中国的民主是一种真正的以人为本的民主，切实保障了人民拥有更加美好的生活，得到了人民衷心支持和拥护。”

“中国走出了符合自己国情的民主道路，实现了最广大人民的最广泛参与。具有鲜明中国特色的全过程人民民主，是中国对人类政治文明发展进步所作的贡献。”马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦说。

巴基斯坦巴中研究所所长穆斯塔法·海德尔·赛义德表示，从中国消除绝对贫困、应对新冠肺炎疫情的实践可以看出，中国共产党始终把人民利益放在首位。中国经济社会发展成效显著，中国所走的现代化道路堪称典范。

“维护联合国的权威和作用，摒弃霸权主义和强权政治，将为世界各国和人民创造一个更加安全的未来”

民主是人类文明发展进步的重要标志，人类对民主的探索和实践永无止境，要尊重各国人民自主选择的民主道路。与会人士表示，民主既应该实现本国人民的民生福祉，又应该促进世界各国共同发展，民主是全人类的共同价值，支持推动构建人类命运共同体。

泰国前国会主席、泰国泰中文化经济协会会长颇钦·蓬拉军表示，不同民主模式的关键在于多大程度上能带领人民持续走向幸福生活，“中国不仅为本国人民谋幸福，也在为世界谋大同。”

克罗地亚地缘经济论坛创始人、主席贾思明卡·普雷尼克认为，世界应成为一个温暖的大家庭，这样的愿景是联合国和不结盟运动所倡导的。中国提出人类命运共同体理念，展示了中国愿与其他国家一道通力合作，更加关注人民利益，实现国际关系民主化的决心。

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚认为，大家的共同愿景是通过一个新的全球治理模式，建立一套有助于社会、经济、文化发展的新的国际秩序，提高全人类的生活质量。构建人类命运共同体可以通过相互合作、共享资源等方式，让全球尽快战胜疫情带来的严峻挑战，实现全人类的整体发展。

瑞士发展合作署经济学家彼得·柯宁认为，中国提出共建“一带一路”倡议，就是倡导同其他国家合作，实现共同发展。“面对全球纷繁复杂的挑战，只有通过合作，才能维护世界和平，促进共同繁荣。”

“民主延伸到国际关系领域，就是作为国际关系行为主体的国家在享受权利和承担义务上的平等。”塞尔维亚前总统、塞尔维亚对华对俄合作国家委员会主席托米斯拉夫·尼科利奇说，世界多极化相比于强权政治有利于保障更广泛的民主。“维护联合国的权威和作用，摒弃霸权主义和强权政治，将为世界各国和人民创造一个更加安全的未来。发展、合作才是正确的选择。”

闭幕式上，由中国社科院等40余家中外机构参与的民主研究全球智库网络宣布成立，并发表北京倡议，提出“坚守和捍卫民主全人类共同价值”“尊重文明形态和民主形式多样性”“坚持用实践效果和人民感受衡量民主”“反对借民主之名制造对抗和分裂”等4点主张。

《 人民日报 》（ 2021年12月18日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)