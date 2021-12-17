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王毅出席“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会会议

2021年12月17日23:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月17日电 12月17日，国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会2021年度会议。

　　王毅表示，今年是习近平主席提出“一带一路”倡议8周年。8年来，共建“一带一路”开拓进取，砥砺前行，以“硬联通”为方向，以“软联通”为支撑，以“心联通”为纽带，取得实打实、沉甸甸的成就。

　　王毅表示，当前世界经济复苏面临关键当口。我们愿从以下方面同所有合作伙伴共同努力：第一，坚持以人民为中心的合作理念；第二，践行共商共建共享的合作原则；第三，坚持高质量、高标准的合作方向；第四，致力全球共同发展的合作愿景。

　　王毅表示，今年是中国共产党百年华诞。中国共产党带领中国人民百年奋斗历史中的一条重要经验，就是坚持胸怀天下，既为中国人民谋幸福，也为世界共同进步作贡献。我们将始终不渝地秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，通过高质量共建“一带一路”，为构建人类命运共同体提供助力。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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