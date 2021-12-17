新华社悉尼12月17日电 综述：澳新冠疫情迅速反弹 专家警告不宜过快“解封”

新华社记者郝亚琳 刘诗月

随着圣诞节、新年和学校长假的到来，澳大利亚即将进入一年中购物和出行的高峰时期，政府也出台了一系列“解封”措施拉动经济。但随着变异新冠病毒奥密克戎毒株的出现，澳大利亚新冠疫情近期迅速反弹，单日新增病例创历史新高。

澳专家在接受新华社记者采访时表示，仅靠疫苗不足以防止疫情再次大规模暴发，也不能因为较低的住院率就低估病毒风险，澳政府应继续采取戴口罩、接种加强针疫苗等必要措施。

新冠疫情迅速反弹

本周，澳大利亚人口最多、新冠疫情最严重的两大州——新南威尔士州和维多利亚州的确诊病例呈现快速上升势头。特别是新南威尔士州，14日至15日连续两天单日新增病例增幅超过50%，并发现多起与奥密克戎毒株相关的聚集感染。

据澳大利亚广播公司统计，该国17日新增新冠确诊病例数创疫情以来新高，达3837例；其中，新南威尔士州当天新增确诊病例2213例，创该州历史新高；自11月下旬以来，新南威尔士州的奥密克戎毒株感染病例累计达185例。

面对疫情反弹，因“顾及”备受疫情冲击的经济以及即将到来的节日消费高峰，澳政府还是决定继续推进“解封”。自本月15日起，完成新冠疫苗全程接种的国际留学生、技术工人和个别国家的游客无须申请入境许可即可入境。

专家：“解封”不宜过快

澳政府“淡定”的“解封”措施让一些专家非常担忧。

新南威尔士大学流行病学家玛丽-路易丝·麦克劳斯在接受新华社记者采访时说，目前对于奥密克戎毒株的了解还很有限，考虑到它在已接种疫苗的人群中仍有传染性，澳政府应谨慎应对。

南澳大利亚大学公共卫生专家阿德里安·埃斯特曼在接受新华社记者采访时表示，尽管澳大利亚新冠疫苗接种率较高，但奥密克戎毒株的快速传播说明，仅靠疫苗不足以防止疫情再次大规模暴发。澳政府还是应该坚持一些对经济活动不会造成太大影响的防疫措施，比如强制戴口罩、尽早给民众接种加强针疫苗等。

澳卫生部17日数据显示，该国16岁以上民众中90.11%的人接种了两剂新冠疫苗。澳政府已开始推广接种加强针疫苗，并将从明年1月10日起为5至11岁的儿童接种新冠疫苗。

住院率非唯一标准

相较再次快速攀升的确诊病例，澳大利亚各州的新冠住院、重症和死亡人数没有出现明显大幅增长。新南威尔士州卫生部门表示，当地感染奥密克戎毒株的病例大多表现为无症状或轻症。但专家认为，不能因为目前较低的住院率就低估新冠病毒可能带来的风险。

麦克劳斯说，从以往经验看，新南威尔士州住院人数增加往往落后于感染人数增加，有两周左右的时间差，随着感染人数增加，住院人数很可能随之增多。感染人数是一个很重要的指标，有助于民众评估当前风险，采取自我防范措施，只公布住院人数的做法无助于公共卫生应对。

埃斯特曼也认为，只关注住院率忽视了感染新冠病毒后可能出现的长期后遗症。麦克劳斯介绍说，已有研究表明，一些后遗症症状如腹痛、呼吸困难、抑郁、焦虑等可能不会在感染后立刻出现，而是会隔一段时间，症状有时会很严重。

据澳卫生部公布的情况，20岁至39岁是该国目前新冠感染人数最多的年龄段。麦克劳斯建议重视新毒株对年轻人和儿童的影响，将年轻人作为加强针疫苗接种的重点。

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